Valeri e Bonny trascinano il Parma, il Venezia perde ancora: al Penzo finisce 1-2

Il Parma espugna lo stadio Penzo e ritrova la vittoria che mancava dal 24 agosto (in quell'occasione i crociati si imposero sul Milan): Valeri e Bonny stendono il Venezia, che perde ancora e resta in una scomoda ultima posizione di classifica a quota 8 punti. I lagunari la sbloccano dopo soli 5' con un gran gol di Nicolussi Caviglia. Il terzino dei gialloblù Valeri, però, si mette in proprio e trova il pari con un gran sinistro dalla distanza. Nella ripresa, Bonny entra e la decide, grazie alla respinta corta di Stankovic.

IL TABELLINO

Venezia-Parma 1-2

MARCATORI: 5' Nicolussi Caviglia (V), 17' Valeri (P), 68' Bonny (P)

AMMONITI: 50' Cancellieri (P)

LE FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Svoboda, Idzes, Haps (84' Gytkjær); Candela (84' Carboni), Duncan (64' Andersen), Busio, Ellertson (46' Zampano), Nicolussi Caviglia (73' Yeboah); Oristanio, Pohjanpalo. All.: Di Francesco

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Leoni (65' Balogh), Delprato, Valeri; Keita (65' Estevez), Sohm; Mihaila (65' Bonny), Man (73' Coulibaly), Cancellieri; Benedyczak (46' Charpentier). All.: Pecchia

GOL E AZIONI SALIENTI:

81' - Adesso è il Venezia che cerca di riacciuffare il pari

68' - GOL PARMA! Man calcia, Stankovic respinge male e Bonny, appena entrato, ne approfitta portando i crociati in vantaggio

63' - Pohjanpalo segna un gran gol, ma la sua posizione è irregolare

35' - Haps da buona posizione calcia addosso a Suzuki

27' - Ci prova Benedyczak con un bel tiro, che però non trova lo specchio della porta

17' - GOL PARMA! Pareggia Valeri con un grandissimo sinistro dalla distanza

5' - GOL VENEZIA! Grande sgasata di Oristanio che mette in mezze il pallone, Nicolussi Caviglia stoppa di petto e incrocia portando i lagunari in vantaggio

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .