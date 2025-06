Venezia: piani di sviluppo confermati per tornare in Serie A

Il Venezia è retrocesso in Serie B all'ultima giornata di campionato, perdendo 3-2 in casa contro la Juventus che è arrivata quarta in classifica qualificandosi alla prossima Champions League. Il club lagunare non cambia i propri piani di sviluppo, con l'obiettivo di tornare in Serie A.

IL COMUNICATO - L’esito sportivo della stagione, pur non rispecchiando le aspettative di Venezia FC Spa e di tutti coloro che vivono con passione il progetto, non cancella quanto di buono è stato costruito finora. La Società e il management continueranno nel perseguire con decisione gli obiettivi già dichiarati, ponendo fin da subito le basi per tornare nella massima serie.

Il risultato finale non è stato quello auspicato, ma non modifica la traiettoria strategica del Club, fondata su una visione di lungo termine, sulla solidità organizzativa e sull’impegno verso una crescita sostenibile. La Società desidera esprimere il proprio apprezzamento al Direttore Sportivo Filippo Antonelli e al Direttore dell’Area Tecnica Cristian Molinaro per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata, insieme allo staff tecnico e a tutte le persone che ogni giorno, dietro le quinte, contribuiscono con professionalità e passione alla vita del Club.

Un riconoscimento particolare va alla squadra femminile, che con la vittoria del Campionato di Serie C ha scritto una pagina importante della storia del Club: il loro successo è motivo di orgoglio per Venezia FC e testimonia il valore di questo progetto come parte integrante dell’identità della Società.

Un grazie sincero va poi agli sponsor e ai partner, ma soprattutto ai tifosi: la loro presenza costante, in casa e in trasferta, e gli applausi tributati alla squadra nell’ultima partita rappresentano il legame autentico che unisce il Club alla sua comunità. Ora si riparte tutti insieme, con lucidità e responsabilità: la determinazione nel consolidare il progetto Venezia FC è più forte che mai.

La Società ritiene che la capacità di creare valore si dimostri soprattutto nei momenti di difficoltà. Nello sport il risultato si misura in punti, ma ciò che conta è giocare con rispetto per la maglia, per il Club e per la città. L’impegno mostrato dalla prima squadra maschile e femminile e i risultati eccezionali da parte del team di Powerchair Football, che ha vinto Campionato e Coppa Italia,saranno dunque il motore per la prossima stagione sportiva.

Venezia FC Spa guarda avanti con una prospettiva di investimento a lungo termine, impegnandosi nell’affermazione di un modello che integri sport, cultura e impatto sociale. Un progetto che si fa interprete dei valori della città e della sua comunità, anche attraverso la collaborazione con Istituzioni e realtà locali, con l’obiettivo di consolidare un’identità forte, autentica e partecipativa.

La Società proseguirà con decisione lungo le direttrici già avviate: sviluppo infrastrutturale, sostenibilità finanziaria, continuità manageriale, radicamento territoriale e crescita internazionale del brand.