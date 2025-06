Venezia-Torino: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Venezia-Torino è la partita che apre la terza giornata del campionato della Serie A 2024/2025. Il calcio d'inizio della gara allo stadio Penzo di Venezia è alle ore 18.30 di venerdì 30 agosto, poche ore prima della chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato.

VENEZIA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venzia-Torino

Data: venerdì 30 agosto 2024

Orario: 18.30.

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni e Alessandro Budel

DOVE VEDERE VENEZIA-TORINO - Venezia-Torino è trasmessa in diretta solamente sulla piattaforma Dazn che può essere vista, attraverso l'apposita App, su qualsiasi tipo di dispositivo, come computer, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

LE ULTIME DAI CAMPI - Vanoli dovrà fare ancora una volta a meno di Gineitis e Vlasic, non ancora recuperati dai rispettivi infortuni, che rientreranno dopo la sosta. Sosa deve ancora ritrovare la migliore condizioni, sulla sinistra avrà quindi ancora spazio dal 1' Lazaro mentre a destra sono in ballottaggio Dembelé, Pedersen e Vojvoda. In attacco confermata la coppia Adams-Zaapta. Nel Venezia da verificare le condizioni di Pohjanpalo, in attacco è comunque pronto Gytkjaer.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VENEZIA-TORINO

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristano, Ellertsson; Gytkjaer. All. Di Francesco.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Dembelé, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Vanoli.