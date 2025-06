Verona-Como: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Verona-Como (domenica 18 maggio con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 37ª e penultima giornata di campionato in Serie A. Dopo il pareggio per 1-1 col Lecce il Verona cerca altri punti per la salvezza, ma deve fare i conti col Como, reduce da ben 6 vittorie di fila. Al Bentegodi arbitra Abisso, assistito da Di Monte e Ceccon con Prontera quarto uomo, La Penna e Fourneau al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Kastanos e Niasse da una parte; Da Cunha, Engelhardt, Goldaniga, Kempf, Moreno, Sergi Roberto e Strefezza dall'altra. Nel prossimo e ultimo turno di campionato il Verona va a Empoli, mentre il Como gioca in casa contro l'Inter.

VERONA-COMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Como.

Data: domenica 18 maggio 2025.

Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Dawidowicz, Bradaric; Bernede; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Strefezza; Douvikas. All. Fabregas.

DOVE VEDERE VERONA-COMO IN TV - Verona-Como è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

DOVE VEDERE VERONA-COMO IN STREAMING - L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

TELECRONISTA - La telecronaca di Verona-Como è affidata a Orazio Accomando.