Verona, esercitato il diritto di riscatto per Sarr: il costo dell'operazione

L'attaccante svedese saluta il Lione e firma con i gialloblù fino al 2029

Amin Sarr continuerà il suo percorso con il Verona. I gialloblù hanno deciso di riscattare dal Lione l’attaccante svedese per 3 milioni e mezzo. Sarr firmerà un contratto di quattro anni fino a giugno 2029.

IL PRIMO ANNO IN A - Sarr è arrivato al Verona il 27 agosto 2024 in prestito con opzione per il riscatto. Dopo un periodo di adattamento, ha collezionato con i gialloblù 32 presenze, impreziosite da 4 reti che hanno contribuito alla salvezza della squadra. Con la partenza di Casper Tengstedt, tornato al Benfica e diretto al Genoa, il Verona ha deciso di puntare su Sarr per il futuro.

LA CARRIERA - Cresciuto nel Malmo, con cui ha debuttato in prima squadra nel 2020, l’attaccante viene girato in prestito al Mjallby prima di essere venduto all’Heerenveen. In Olanda segna 11 reti in 35 partite e il Lione decide di acquistarlo. In Francia però resta poco: Sarr va ancora in prestito al Wolfsburg e poi al Verona, dove continuerà la sua carriera anche nei prossimi anni.