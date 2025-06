Verona-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Hellas Verona-Inter (sabato 23 novembre 2024 con calcio d'inizio alle ore 15:00) è l'anticipo che apre la tredicesima giornata di campionato in Serie A dopo la sosta per le nazionali. In seguito al pareggio per 1-1 in casa col Napoli, i campioni d'Italia sono rimasti un punto dietro alla squadra prima in classifica allenata da Antonio Conte, ma sono stati raggiunti da altre tre squadre: Atalanta, Fiorentina e Lazio a quota 25. Tredici punti in più dei padroni di casa, reduci dalla sconfitta per 3-1 a Firenze, dove l'Inter è attesa domenica 1 dicembre dopo il turno interno di martedì prossimo in Champions League a San Siro contro i tedeschi del Lipsia.

L'Inter è l'unica squadra che l'Hellas non è mai riuscita a battere in Serie A nell'era dei 3 punti a vittoria: 26 confronti con 5 pareggi e 21 sconfitte. I nerazzurri hanno segnato in tutte le ultime 13 trasferte a Verona. Arbitra Colombo, assistito da Dei Giudici e Ceccon con Fourneau quarto uomo, Serra e Marini al Var. Nel prossimo turno il Verona gioca in trasferta a Cagliari.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

VERONA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Hellas Verona-Inter.

Data: sabato 23 novembre 2024.

Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.

Canale tv: DAZN.

Streaming: DAZN.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-INTER

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Daniliuc; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric; Harroui; Mosquera, Tengstedt. All. Zanetti.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Thuram. All. Inzaghi.

DOVE VEDERE VERONA-INTER IN TV - Verona-Inter è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

DOVE VEDERE VERONA-INTER IN STREAMING - L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - Telecronaca affidata a Edoardo Testoni con commento tecnico di Marco Parolo.