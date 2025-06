Verona, le pagelle di CM: attacco sterile. Lazovic dalla panchina la riprende

Verona-Como 1-1

Montipò 6,5: salva in varie occasioni il risultato. Buona prestazione generale.

Coppola 6,5: partita di livello che tiene in piedi la propria difesa.

Ghilardi 6: qualche errore in disimpegno, ma comunque sufficiente nel complesso.

Valentini 5,5: abbastanza impreciso soprattutto palla al piede. Qualche vuoto lasciato sui palloni alti.

Tchatchoua 6,5: fa avanti e indietro per quasi tutta la partita. Dopo un avvio sotto tono, trova più spazi e riesce ad incidere di più.

Serdar 6: anche per lui inizio sotto tono. Poi riesce a trovare meglio i compagni e giocare più in verticale.

Dawidowicz 6: fa a sportellate con gli avversari e libera gli spazi. Ci vuole più intraprendenza e maggior precisione.

(dal 32' s.t. Niasse: s.v.)

Bradaric 6,5: nella ripresa decisamente meglio. Si muove con maggior velocità e prova anche qualche tiro da fuori.

(dal 44' s.t. Frese: s.v.)

Bernede 5,5: crea poco e non si rende particolarmente pericoloso.

(dal 17' s.t. Lazovic 7: entra e riprende la partita. Gara di buon livello.)

Tengstedt 5,5: non al meglio della condizione fisica, non incide granché sulla gara.

(dal 17' s.t. Mosquera 6: si mette a servizio della squadra, sacrificandosi anche in fase difensiva.)

Sarr 6: alterna buone giocate a errori di misura.

(dal 44' s.t. Kastanos: s.v.)

All. Zanetti 6: Verona dalla doppia faccia. I cambi sicuramente raddrizzano la gara.