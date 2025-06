Verona-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Verona-Parma è una sfida valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre sono separate da sole quattro lunghezze in classifica e cercano punti pesanti in ottica lotta salvezza. I padroni di casa arrivano alla gara con il morale a mille, dopo i tre punti conquistati sul campo dell’Udinese. Il Parma, invece, è reduce da due pareggi consecutivi. Calcio d’inizio lunedì 31 marzo alle ore 18 al Bentegodi.



VERONA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Parma

Data: lunedì 31 marzo 2025

Orario: 18:00

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Streaming: DAZN, Now, SkyGO



LE FORMAZIONI DI HELLAS VERONA-PARMA

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede, Sarr; Mosquera. All.: Zanetti

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All.: Chivu.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Verona-Parma sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'. Il match è visibile anche ai canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) sottoscrivendo un abbonamento valido all'emittente satellitare.

VERONA-PARMA IN DIRETTA STREAMING - L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account. In alternativa, sarà possibile seguire la sfida sulle piattaforme Now o SkyGo



TELECRONACA - La telecronaca della sfida su DAZN è affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Alessandro Budel.