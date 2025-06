Verona-Roma è la penultima sfida della domenica dell’undicesima giornata di Serie A: calcio d’inizio alle 18, dirige l’incontro Matteo Marcenaro della sezione di Genova, su Calciomercato.com l’analisi di tutti gli episodi da moviola.

Hellas Verona-Romadomenica 03/11 h.18.00

MARCENARO

MELI – ABISSO

IV: MARCHETTI

VAR: PAIRETTO

AVAR: MARESCA

95' - ESPULSO LIVRAMENTO! - Intervento duro, a forbice di Livramento su El Shaarawy. Per Marcenaro è rosso diretto.

54' - GOL REGOLARE DI DOVBYK! Dovbyk dà il via all'azione, con Koné che poi porta palla per vie centrali con uno strappo dei suoi; gioco allargato sulla destra per Soulé, che va al cross nell'area piccola e Dovbyk da pochi passi insacca. Check del Var per un possibile offside del centravanti della Roma, ma la sua posizione è regolare, dunque il gol è convalidato.

45' - Ancora Roma in attacco, con Mancini che cade in piena area di rigore dopo un leggero contatto con Kastanos. L'arbitro lascia proseguire, senza pensarci due volte. Decisione corretta.

34' - REGOLARE LA RETE DI MAGNANI! Sugli sviluppi del cross dalla bandierina di Duda, il pallone arriva nell'area piccola: Magnani s'infila tra Dovbyk e Ndicka e batte di testa Svilar per il vantaggio gialloblù. Grandi proteste della Roma per un possibile blocco di Kastanos, che impedisce allo stesso estremo difensore della Roma e a Ndicka (che secondo Dazn sarebbe stato anche colpito da una gomitata di Magnani), di intervenire sulla sfera. Per Marcenaro è tutto regolare e il gol viene assegnato, senza bisogna dell'on-field-review. Al termine del primo tempo, il match analyst giallorosso Salzarulo ha mostrato il contatto all'arbitro tramite il monitor del pc: un evento che ha portato Salzarulo a venire immediatamente espulso da parte del direttore di gara Marcenaro.

11' - RETE ANNULLATA A ZALEWSKI! Zalewski, servito con i tempi giusti da Le Fee, mette giù il pallone sulla fascia destra, si accentra, entra in area di rigore e batte sul primo palo Perilli. Il guardalinee, però, segnala la posizione irregolare di partenza.