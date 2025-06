Verona, stagione finita per Harroui: rottura del legamento crociato, le tempistiche

Brutte notizie per l'Hellas Verona. La squadra di Paolo Zanetti infatti non potrà più contare, per questa stagione, su Abdou Harroui. Il centrocampista si era infortunato durante il match contro il Parma e ora il club ha svelato l'entità del suo problema fisico.

L'ex Sassuolo ha patito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, per lui la stagione è di fatti già finita. Questa la nota del club.

LA NOTA - "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Abdou Harroui, durante il match Parma-Hellas Verona, 16a giornata di Serie A Enilive 2024/25, ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il centrocampista sarà operato nella giornata di lunedì 23 dicembre dal Professor Pier Paolo Mariani. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Il Club augura un grande in bocca al lupo ad Abdou e lo aspetta in campo".