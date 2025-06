Verona-Torino: le formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Al Bentegodi c'è Verona-Torino, partita valida per la 36a giornata e che ha una grande importanza per entrambe le squadre. La formazione gialloblù è alla ricerca di punti per la salvezza, quella granata per l'Europa: la qualificazione alla finale di Conference League da parte della Fiorentina ha riacceso le speranze degli uomini di Juric di qualificarsi a una coppa internazionale, visto che in caso di trionfo dei viola anche il nono posto basterebbe.

VERONA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Torino

Data: domenica 12 maggio 2024

Orario: 15.00

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Dove vederla: la partita Verona-Torino può essere vista solamente su Dazn, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast). Ma la partita la si può vedere anche sul canale 214 di Sky.

Telecronaca Dazn: Alberto Santi

ritrova, che aveva saltato per squalifica la partita contro il Bologna. Il tecnico granata potrebbe essere però costretto a fare a meno di due colonne portanti della sua squadra:in difesa ein attacco. Entrambi non sono al meglio ma sono comunque partiti per Verona, il tecnico deciderà solamente all'ultimo se farli giocare e per quanto tempo. Anchedeve rinunciare a un suo elemento importante come, che è costretto a saltare la partita per squalifica.

VERONA - Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Centonze, Duda, Serdar, Cabal; Noslin, Lazovic; Bonazzoli. All. Baroni.

TORINO - Milinkovic-Savic; Vojvoda, Lovato, Masina; Bellanova, Tameze, Ilic, Rodriguez; Ricci; Sanabria, Zapata. All. Juric.