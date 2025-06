In queste ore il Brighton ha annunciato l'acquisto di Diego Coppola dal Verona. Il difensore classe 2003 si trasferisce in Premier League per un affare totale da 12 milioni di euro, 10 di base fissa più altri 2 di bonus in base a traguardi da raggiungere sia di squadra che individuali. Un investimento non eccessivo per il club inglese e una plusvalenza piena da parte dei gialloblù, che per il suo cartellino non avevano speso nulla essendo cresciuto in casa. In questa stagione Coppola ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale e ha debuttato in azzurro nella gara persa dall'Italia di Spalletti per 0-3 contro la Norvegia.

COPPOLA AL BRIGHTON - Al Brighton Coppola sarà allenato dal tedesco Hurzeler, sarà l'unico italiano della rosa; gli altri centrali della rosa sono: capitan Dunk, Cashin, Webster, van Hecke e Igor, ex difensore di Spal e Fiorentina. Nella prossima stagione il club inglese giocherà per un posto in Europa nel 2026/27, l'uomo-copertina della squadra è il brasiliano classe 2001 Joao Pedro. Tra i giocatori di maggiore qualità anche Matt O'Riley, Jeremy Sarmiento e Simon Adingra.

I NUMERI DI COPPOLA CON IL VERONA - Il Brighton ha portato in Inghilterra quello che probabilmente è uno dei migliori giovani difensori italiani, lascia la Serie A dopo quattro stagione con il Verona durante le quali è cresciuto anno dopo anno trovando sempre più spazio; sempre titolare in questa stagione, ha saltato solo due partite per squalifica e quella con l'Inter per distorsione alla caviglia; l'unica volta che è rimasto fuori per scelta tecnica è stato a ottobre in casa col Monza, e hanno perso 0-3.