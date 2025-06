Verona, Zanetti a rischio esonero: chi sono i possibili sostituti

Inizio di stagione in salita per il Verona, che ha iniziato il campionato con tre vittorie nelle prime dieci giornate, le altre sette sono tutte sconfitte; tre ko di fila nelle ultime tre partite, il successo con il Napoli nella prima giornata di Serie A è solo un lontano ricordo. Dopo i sei gol presi a Bergamo contro l'Atalanta, i gialloblù hanno perso 0-1 nello scontro diretto con il Lecce e ora la panchina di Paolo Zanetti è in bilico. La dirigenza sta facendo delle valutazioni iniziando anche a guardarsi intorno per l'eventuale sostituto, nella sfida del 3 novembre in casa contro la Roma potrebbe non esserci più lui in panchina.

I NOMI PER IL POST ZANETTI - Riflessioni in corso in casa Verona quindi, e intanto circolano i primi nomi in caso di esonero di Zanetti: da Ballardini a Semplici passando per Andreazzoli, non è escluso un eventuale ritorno di Gabriele Cioffi che aveva già allenato il Verona all'inizio della stagione 2022-23 prima di essere esonerato dopo pochi mesi. La società vuole dare in qualche modo una scossa alla squadra, in questo momento a +1 sulla zona retrocessione; nella bassa classifica sono tutte lì vicine: il Lecce è a 8 punti come Parma e Monza, a 9 ci sono Como, Verona e Cagliari. Occhio anche alla situazione della Roma, a soli 2 punti dalla zona pericolosa.

IL CALENDARIO DEL VERONA - A sorpresa quello del prossimo week al momento è da considerare un vero e proprio scontro per la salvezza, con Zanetti che a oggi non è sicuro di essere seduto sulla panchina gialloblù. Dopo la gara in casa con la Roma, il Verona giocherà a Firenze e poi di nuovo in casa con l'Inter prima di tre scontri diretti con Cagliari, Empoli e Parma. Un calendario complicato con tre big match prima di altre tre sfide-salvezza: il Verona cerca la svolta, Zanetti è in bilico.