Verratti pronto ad acquisire il Pescara: trattativa con Sebastiani, ingresso in società con il 40% delle quote

Una scelta di cuore. Marco Verratti è pronto a tornare a Pescara a e mantenere la promessa fatta tanti anni fa (“Prima di ritirarmi credo che tornerò a giocare nel Pescara. Lo farò per i miei amici e la mia famiglia, intanto adesso guardo sempre le partite dei biancazzurri in tv”): non sarà da giocatore, ma il centrocampista azzurro, attualmente in forza all’Al Arabi in Qatar, è a un passo dalla sua entrata all’interno della società biancoazzurra con una quota del pacchetto azionario, come riporta Il Centro.

Secondo quanto viene riportato da i colleghi di Il Centro, una notizia che affermano essere stata confermata da fonti vicini al club, il regista ex PSG acquisirà il 40& delle quote della Delfino Pescara 1936. Verratti si prepara a investire circa 1,5 milioni di euro Il Centro informa che il preliminare sarebbe già stato firmato, con l’atto definitivo che è atteso entro il prossimo mese.

L’operazione sarebbe ben avviata. Verratti si è riavvicinato al Pescara negli ultimi mesi e ha riallacciato gli ottimi rapporti, che aveva anche in precedenza, con il presidente Daniele Sebastiani. Il centrocampista vuole contribuire alla risalita del club, ora impegnato nei playoff contro la Vis Pesaro, e un suo ingresso potrebbe anche aprire a nuovi investitori italiani, dando impulso a una fase di rinnovamento societario.

Verratti, ricordiamo, ha un legame indissolubile con il Pescara, società che l’ha lanciato nel calcio che conta. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, è stato protagonista assoluto della straordinaria stagione 2011-2012 con Zdenek Zeman in panchina, quando i biancazzurri conquistarono una storica promozione in Serie A grazie anche a Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. La sua cessione al Paris Saint-Germain nell’estate successiva ha fruttato al club abruzzese 12 milioni di euro. Ora, 13 anni dopo, Verratti è pronto a tornare a Pescara, ma in società.