Verso Juventus-PSV: difesa inedita per Motta, che differenza col passato! Enigma Weah, bomba Kolo Muani

Continua il conto alla rovescia in vista di Juventus-PSV Eindhoven, match in programma questa sera all'Allianz Stadium e valevole per l'andata dei playoff di Champions League. La partita, che vede il ritorno dei bianconeri in uno scontro a eliminazione diretta in Champions League che mancava dalla stagione 2021-22 (ottavi persi con il Villarreal), è a suo modo già storica, in quando vedremo in campo la Juventus con l'età media più giovane in tutta la storia di questa competizione.

DIFESA TUTTA DA SCOPRIRE - Oltre a questo, il match offre già numerosi spunti di interesse prima del calcio d'inizio. Fra questi, c'è sicuramente la difesa della squadra di Thiago Motta, che a differenza dell'ultimo match della fase a campionato, perso con il Benfica, potrà avvalersi dei nuovi acquisti. E sia Renato Veiga che Lloyd Kelly dovrebbero partire titolari: con il primo schierato come centrale di fianco a Federico Gatti e il secondo a sinistra. A destra, invece, ballottaggio fra Nicolò Savona e Timothy Weah. Da segnalare che quest'ultimo figura ancora fra gli attaccanti nell'elenco dei convocati diramato dalla Juventus per il match. E questo è un segnale da acquisire in una doppia accezione: da un lato evidenzia la duttilità del giocatore, dall'altro forse un po' di confusione nelle scelte e nelle strategie, sia di formazione che di mercato.

C'ERA UNA VOLTA... - Se poi paragonassimo i nomi dei difensori convocati da Motta (Gatti, Kelly, Renato Veiga, Savona, Rouhi) alla lista degli assenti (Gleison Bremer, Pierre Kalulu e Juan Cabal), per non parlare poi di un confronto con la difesa della Juventus che fu (Chiellini, Bonucci, Barzagli, ma anche Benatia, De Ligt, Rugani), si potrebbero aprire molte riflessioni.

FUORI KOOP, DENTRO KOLO MUANI - Passando al centrocampo, lo spunto di interesse maggiore è la probabile esclusione di Teun Koopmeiners dall'undici titolare, una scelta a questo punto della stagione quasi obbligata da parte di Motta, a fronte del rendimento insufficiente dell'olandese. E infine, in attacco, occhi puntati sulla bomba di mercato Randal Kolo Muani, che dopo il suo esordio esplosivo in campionato, con 5 gol segnati in 3 partite, fa il suo debutto con la maglia bianconera anche in Champions League, confinando in panchina l'ormai sempre più isolato (e quasi con la valigia in mano) Dusan Vlahovic.

JUVENTUS-PSV, I CONVOCATI BIANCONERI:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Gatti, Kelly, Renato Veiga, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Douglas Luiz.

Attaccanti: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kolo Muani, Weah, Mbangula.



JUVENTUS-PSV, LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

PSV (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. All. Bosz.

