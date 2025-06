Verso PSG-Inter: rivivi la giornata

Tutti gli aggiornamenti verso la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio 2025 (calcio d'inizio ore 21) all'Allianz Arena di Monaco di Baviera: novità, formazioni, dichiarazioni, curiosità.

Sabato 31 maggio 19.45 - Inzaghi ha parlato così a Sky Sport: "E' una partita speciale, tutti vorrebbero giocarla. Ci siamo arrivati nel modo giusto, ora tocca a noi. Sapevamo già come arrivare a una partita del genere, manca l'ultimo pezzettino che è il campo ma cercheremo di fare una grande gara. Le ultime parole ai giocatori? Abbiamo fatto un grande percorso ma ci manca l'ultimo passetto".

19.40 - Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, ha parlato così a Sky Sport prima della sfida con il Paris Saint-Germain: "Sono pronto, è da un po' di tempo che lavoro con il gruppo. Ora sono al 100%, e sono pronto. Il Psg è una grande squadra, ma anche noi lo siamo. Sarà una grande finale. Se saremo solidi difensivamente avremo molte chance. Spero di portare questa coppa a Milano"

19.30 - Le due squadre sono arrivate allo stadio

17.15 - L’Inter ha svolto in mattinata un allenamento leggero in un centro sportivo fuori Monaco di Baviera e poco dopo le 13 ha fatto ritorno in hotel. Pranzo e riposo. Dopo lo spuntino delle 17:30 si trasferirà allo stadio.

16.50 - Secondo Repubblica la polizia tedesca si aspetta l'arrivo in auto di 150 ultrà violenti del Psg e 500 dell'Inter: il piano è bloccarli prima che entrino in città.

16.14 MONACO-MILANO - Da Monaco a Milano, dall'Allianz Arena a San Siro. Sale la tensione tra i tifosi dell'Inter, che stanno colorando le strade di nerazzurro, dall'Italia alla Germania. Alle 17:00 apriranno i cancelli dello stadio dei bavaresi, alle 19:00 quelli a San Siro, dove, per vedere la partita sul maxischermo, sono attesi circa 51mila spettatori. 15.46 FAN ZONE - Cresce l'attesa nella fan zone dell'Inter. Tantissimi i tifosi nerazzurri che stanno colorando Odeonsplatz. Presenti sul palco ex calciatori come Ivan Cordoba e Walter Samuel e anche il cantante Luciano Ligabue. Tra i tifosi d'eccezione anche Fredy Guarin. La fan zone chiuderà alle 16, mentre alle 17:00 apriranno i cancelli dell'Allianz Arena, pronta a ospitare la finale tra PSG e Inter. 14.50 COREOGRAFIA - Tutto pronto per la coreografia progettata dall'Inter. Nel settore dei tifosi nerazzurri sono state posizionate le bandierine che, all'ingresso in campo, andranno tenute tese per comporre il disegno nerazzurro. Dopo l'inno, riporta Sky Sport, dovranno essere sventolate.

13.14 RITORNO IN HOTEL - L'Inter è tornata in hotel dopo la rifinitura per il pranzo. Ultimi accorgimenti prima della riunione tattica e della partenza per l'Allianz. Niente rifinitura, invece, per il PSG 12.34 C'E' PAVARD - Inzaghi, secondo quanto raccolto da Sky Sport, ha sciolto i dubbi: in difesa gioca il francese, che torna a poco più di un mese dall'infortunio alla caviglia rimediato contro la Roma. Inter con la formazione tipo. 11.18 INIZIA LA RIFINITURA - Iniziata la rifinitura dei nerazzurri dopo una breve sessione video. Il programma di avvicinamento prevede, poi, il pranzo alle 13, la merenda alle 17:45, l'ultima riunione tattica alle 18 e la partenza per l'Allianz Arena alle 19. 10.22 LUTTO AL BRACCIO - L'Inter scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare Ernesto Pellegrini, storico ex presidente dei nerazzurri scomparso proprio nel giorno della finale. Aveva 84 anni. Proprietario dal 1984 al 1995 ha vinto lo Scudetto dei record nel 1989, la Supercoppa italiana lo stesso anno e due Coppe Uefa, nel 1991 e nel 1994. 9.56 IN 51MILA A SAN SIRO - San Siro è pronto ad accogliere la carica dei 51mila che riempiranno lo stadio per vedere la partita sul maischermo, come accaduo due anni fa in occasione della finale di Istanbul. Altri schermi sono previsti in tutta Milano. L'elenco: il World Join Center Milano in via Papa, i Magazzini Generali, il Pineta Milano di via Messina, il Sunset Play in via Da Vinci, il Justme Torre Branca in via Camoens, l’Alkemia Lounge Cafè in corso 22 marzo, l’Armònia Music di via Diaz, l'Hard Rock Cafè di via Dante, il Lime Milano e infine l’Idroscalo.

8.57 STRETTA SICUREZZA A PARIGI - Il ministro francese dell'Interno, Bruno Retailleau, ha chiesto ai prefetti di Francia di ''adottare tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza'' nelle ''fan zone'' e in tutti i luoghi di raduno, tipo pub, bar o bistrot, in cui sabato sera verrà trasmessa in diretta da Monaco di Baviera la finale di Champions League tra Inter e PSG. Retailleau insiste sulla necessità di mobilitare "effettivi sufficienti per scongiurare potenziali incidenti al termine della partita, in particolare, in caso di vittoria del Psg’’. Il prefetto di Parigi, Laurent Nunez, ha deciso che l'avenue des Champs Elysées, tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, verranno chiusa al traffico dalle 19 di oggi.

07.30 CI SIAMO! Il gran giorno è arrivato, restano soltanto due dubbi di formazione per Luis Enrique ed Inzaghi che hanno fatto pretattica in conferenza, ma hanno indirizzato la scelta. Con entrambe le squadre completamente a disposizione i ballottaggi vedono Pavard in vantaggio su Bisseck e Barcola più avanti di Doué.

Venerdì 30 maggio

14.30 IN 30MILA A MONACO SENZA BIGLIETTO - Come riportato da La Repubblica, secondo le stime delle autorità bavaresi domani sera saranno almeno 30mila i tifosi, fra Inter e PSG, che arriveranno a Monaco di Baviera sprovvisti di biglietto. Tra questi ci sono anche diversi ultras delle due tifoserie e proprio per questo motivo cresce l'allerta per possibili scontri.

Il portavoce della polizia bavarese ha comunque affermato che per garantire la sicurezza saranno impiegati 2.000 agenti, affiancati da colleghi francesi e italiani esperti di dinamiche ultras.

12.20 INTER ARRIVATA NEL RITIRO DI MONACO - L'Inter al gran completo, con dirigenza, staff tecnico e gruppo squadra è arrivata nell'hotel che ospiterà il ritiro nerazzurro a Monaco di Baviera, in vista della finale di Champions League in programma domani sera contro il Paris Saint Germain.

11.15 I CONVOCATI DEL PSG - L'allenatore dei parigini Luis Enrique ha diramato l'elenco dei convocati per la finale contro l'Inter: Donnarumma, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Dembélé, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, G. Ramos, Doué, Vitinha, Lee Kang-In, Hernandez, Mayulu, Nuno Mendes, Barcola, Zaïre-Emery, Beraldo, Safonov, Mbaye, Pacho, Tenas, Joao Neves.

- In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter,ha parlato a Il Giorno: "E' arrivato in finale dopo essersi salvato ai gironi per il rotto della cuffia, però tanti addetti ai lavori già un paio di mesi fa erano convinti che sarebbero arrivati sino in fondo. Ci sono tanti meriti di Luis Enrique, mi piace molto come allenatore.

La squadra ci crede, sarà una partita molto equilibrata, speriamo in un lieto fine. C’è solo da elogiare questo gruppo che ha raggiunto due finali di Champions League in tre anni". (LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI)

9.00 IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA - Manca sempre meno alla finale di Champions League tra PSG e Inter. Di seguito il programma completo delle attività della vigilia:

Ore 16:45 – Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | Munich Football Arena, Monaco di Baviera (Al fianco di Simone Inzaghi ci saranno Lautaro Martinez e Nicolò Barella).

Ore 17:30 - Allenamento FC Internazionale Milano aperto ai media accreditati | Munich Football Arena, Monaco di Baviera

Ore 19:00 – Allenamento PSG aperto ai media accreditati | Munich Football Arena, Monaco di Baviera

Ore 20:15 - Conferenza Stampa ufficiale PSG | Munich Football Arena, Monaco di Baviera

8.30 PARLA HAKIMI - Il terzino deli parigini Achraf Hakimi ha parlato a Sky Sports in vista di PSG-Inter: "Non dimenticherò mai di aver indossato quella maglia e di aver vinto uno scudetto. L'Inter sarà sempre nel mio cuore, ma ora sono al PSG e farò di tutto per batterli. È una finale molto speciale. È stata una tappa importante della mia carriera. Ho trascorso un anno meraviglioso a Milano e ho stretto tante amicizie.

L'Inter è una buona squadra. L'ho vista eliminare grandi club. Hanno un piano di gioco molto chiaro, con grandi giocatori. Dovremo essere concentrati perché sarà una partita molto difficile... e vogliamo vincere la nostra prima Champions League". (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA)

Giovedì 29 maggio

15.30 PARATA INTER DOMENICA - L'eventuale parata dell'Inter per la vittoria della Champions League sarebbe domenica: lo ha confermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. ( LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI )

10.30 BIGLIETTI ESAURITI - A due giorni dalla finale di Champions sale l'attesa dei tifosi dell'Inter per la gara di sabato sera contro il PSG a Monaco di Baviera. Biglietti esauriti per seguire la finale sul maxischermo a San Siro. In caso di vittoria, previsto un bus dalla sede del club nerazzurro a Piazza Duomo. Come riporta Calcio & Finanza i biglietti per seguire la gara sul maxischermo di San Siro sono esauriti, sono attese poco meno di 50mila persone.

10.15 IL PIANO PER L'EVENTUALE FESTA - La Repubblica riporta che, durante la riunione del Comitato per l'ordine di sicurezza, si sono delineate le linee del piano sicurezza; sarà una gestione simile a quella dei giorni di partita: controlli agli ingressi, presidio delle forze dell’ordine e gestione della viabilità nelle aree limitrofe. Se l'Inter dovesse vincere la Champions, per sabato sera è già previsto un rafforzamento dei servizi di ordine pubblico soprattutto in piazza Duomo e in centro. In caso di successo, il club organizzerà un corteo celebrativo per domenica pomeriggio: bus scoperto in partenza dalla sede intorno alle ore 17 con arrivo previsto in piazza Duomo.

Mercoledì 28 maggio

23.30 FUOCHI A PARIGI PER IL PSG - Parigi carica il PSG anche con i fuochi d'artificio. Tifosi presenti e botti davanti alla Tour Eiffel.



20.00 FESTA PRONTA A PARIGI - Nessuna scaramanzia in casa PSG. La festa per la vittoria della Champions è già pronta. Ci sarà una parata sugli Champs-Elysees e la Tour Eiffel sarà illuminata a festa con i colori rossi e blu del PSG, una colorazione che andrà in scena anche durante tutta la durata della partita. Infine, già da oggi, i pannelli sul raccordo anulare vicino al Parco dei Principi stanno mostrando messaggi di incoraggiamento da parte dei tifosi alla squadra.

19.30 OAKTREE FA SQUADRA - “Le immagini allo stadio? È stata una grande emozione. Ci sentiamo una squadra nella squadra, c’è un grande legame con la dirigenza” Così Katherine Ralph, rappresentante del fondo Oaktree nel CdA dell'Inter ha svelato al QS come il fondo USA sta vivendo l'avventura nell'Inter.

18.00 BARCOLA CI CREDE - Parlando al sito ufficiale del PSG Bradley Barcola ha presentato così la finale: "Avere l'opportunità di giocare una finale di Champions League è incredibile per me. Un anno e mezzo fa, ho debuttato con la prima squadra del Lione... Quindi, partecipare a una finale di Champions League è eccezionale, è un sogno d'infanzia! È sempre stato il mio sogno e si sta avverando, quindi sono molto felice. Ci stiamo preparando normalmente. Anche l'allenatore ci ha detto che non dobbiamo fare di più, né di meno. Mantenete la calma e preparatevi a questo incontro normalmente".

17.00 FRATTESI RICORDA LA SEMIFINALE - Parlando a Cronache il centrocampista dell'Inter ha ricordato la semifinale col Barcellona - “La semifinale non è stata una partita per deboli di cuore, io stavo letteralmente per svenire quando ho segnato ma è stata probabilmente alla rete di Acerbi che abbiamo capito che saremmo passati al turno successivo. Ha segnato un goal irripetibile, una rete che è arrivata dal giocatore più improbabile della squadra, perché il nostro difensore centrale era quello più avanti e davanti al portiere. È stato fantastico perché ce lo meritavamo".

13.30 MAGLIE INTER FINITE... A MARSIGLIA - A Marsiglia scoppia la mania di magliette... dell'Inter. Sono andate a ruba, riferisce Le Parisien, tutte le divise della formazione nerazzurra, sia i nuovi che i vecchi modelli. E con loro altri prodotti di merchandise, come sciarpe, bandiere e cappellini. D'altronde l'OM è acerrimo rivale del PSG e almeno per una notte i tifosi del Marsiglia si uniranno a quelli interisti.

13.00 PSG, LE ULTIME DALL'INFERMERIA - Aggiornamenti positivi anche per Luis Enrique: il PSG potrà contare si Khvicha Kvaratskhelia. Come evidenziato da L'Equipe, l'attaccante georgiano è tornato in gruppo ieri pomeriggio, dopo aver saltato la finale di Coppa di Francia per un'emicrania. L'ex Napoli sarà quindi a completa disposizione per la finale di Champions.

PSG-INTER, TUTTE LE INFORMAZIONI PER I TIFOSI A MONACO

12.00 INTER, LE ULTIME DALL'INFERMERIA - L'infermeria regala buone notizia a Simone Inzaghi a pochi giorni da PSG-Inter: saranno tutti a disposizione per la finale di Champions League. Allarme rientrato per Yann Bisseck, recuperati anche Piotr Zielinski e Benjamin Pavard, con il francese che viaggia verso una maglia dal 1'. La notizia più importante è che Lautaro Martinez ci sarà: il capitano argentino è ristabilito dal guaio muscolare e dovrebbe essere al 100% per la partita di Monaco.

DOVE GUARDARE PSG-INTER: MAXISCHERMO A SAN SIRO, LE ALTERNATIVE

10.00 PARLA PAVARD - Benjamin Pavard, difensore nerazzurro, ha concesso una lunga intervista a L'Equipe in vista di PSG-Inter: "Non siamo una squadra di stelle, sappiamo fare tutto insieme, sappiamo soffrire insieme, non c'è un giocatore più forte dell'altro.