Verticalità, la difesa e il trequartista mobile: Juventus, subito 3 grandi novità da Tudor

Non è stato qualcosa di totalmente diverso, ma tanto è bastato a dare una sensazione diversa. Come una folata di vento nei giorni più caldi: rinfresca, e fa ragionare. Da qualcosa bisognava pur ricominciare, in fondo. E questa Juve non poteva che farlo da una vittoria. Importante per la classifica, certo. Ma fondamentale per ricalibrarsi, per tirare un sospirone di sollievo per poi correre forte in avanti. Igor Tudor vecchio e nuovo santino dei tifosi: e il primo passo è andato.



DIVERSI - E' stata, in fondo, anche una Juventus diversa. In cosa? In tre aspetti in particolare. Il primo punto si è fatto subito grande richiesta del tecnico. Ossia la verticalità. E per trovare un esempio, l'immagine che arriva è di fatto la più semplice da partorire: Tutto in proiezione offensiva, senza fermarsi a ragionare, a capire, a girare finché non si trovava uno spazio. Che poi uno spazio, con squadre così rognose e organizzate, non si trova quasi mai. Il primo punto si è fatto subito grande richiesta del tecnico. Ossia laE per trovare un esempio, l'immagine che arriva è di fatto la più semplice da partorire: è stato un grande goal, quello di Yildiz, ma è arrivato dal gesto del mister che prende subito palla e la dà a Koopmeiners , con le mani verso la corsa di Vlahovic, e Kenan fiondato sulla palla morta a dribblare e decidere.Che poi uno spazio, con squadre così rognose e organizzate, non si trova quasi mai. VLAHOVIC DI NUOVO AL CENTRO DELLA JUVE. E KOLO MUANI...



LA DIFESA - L'ha persino rischiata, la Juve. Specialmente in difesa: uomo a uomo, forti, diretti, senza la paura che aveva contraddistinto tutta l'ultima parte. Ha deciso di mettersi immediatamente a 3 dietro perché comunque c'erano gli uomini adatti.Veiga sarà la sua arma di prima impostazione, Kalulu si sgancia (diversamente da Gatti) e Kelly di là ha una dote più chiara: è un mancino, e per quanto la giochi con timore reverenziale, in quel fondamentale può solo crescere. Intanto, primo clean sheet portato a casa. Roma sarà un esame di maturità. forti, diretti, senza la paura che aveva contraddistinto tutta l'ultima parte.sarà la sua arma di prima impostazione,si sgancia (diversamente da) edi là ha una dote più chiara: è un mancino, e per quanto la giochi con timore reverenziale, in quel fondamentale può solo crescere. Intanto, primo clean sheet portato a casa. Roma sarà un esame di maturità. CON TUDOR E' DI NUOVO LA JUVE DI JOHN ELKANN