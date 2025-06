Vicenza-Crotone: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Vicenza nettamente favorito per volare alla Final Four dei Playoff di Serie C. I biancorossi, capaci di sbancare Crotone all'andata, nel ritorno del secondo turno della fase nazionale potranno qualificarsi anche perdendo con un gol di scarto: essendo testa di serie, infatti, la squadra di Vecchi in caso di parità complessiva approderebbe alle semifinali (non sono previsti supplementari o rigori) dove incontrerebbe Ternana o Giana Erminio. Per i pitagorici, dunque, obbligatorio vincere al 'Menti' con almeno due reti di differenza.

VICENZA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

* Partita: Vicenza-Crotone

* Data: mercoledì 21 maggio 2025

* Orario: 20:00

* Canale TV: Rai Sport (58 DTT), Sky Sport (252)

* Streaming: NOW, Sky Go

PROBABILI FORMAZIONI

VICENZA (3-5-2): Confente; Cuomo, Leverbe, Laezza; De Col, Zonta, Carraro, Della Latta, Costa; Rauti, Morra. All. Vecchi.

CROTONE (4-2-3-1): D'Alterio; Guerini, Cocetta, Armini, Giron; Gallo, Vicinius; Ricci, Tumminello, Vitale; Murano. All. Longo.

DOVE VEDERE VICENZA-CROTONE IN TV

Vicenza-Crotone sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e in pay per view su Sky Sport (252).

VICENZA-CROTONE IN DIRETTA STREAMING

Vicenza-Crotone sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.