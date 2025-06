Vicenza-Ternana: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Seconde in campionato nei Gironi A e B, alla Final Four dei Playoff di Serie C. Vicenza e Ternana, dopo aver eliminato rispettivamente Crotone e Giana Erminio nel secondo turno della fase nazionale, si incrociano per sferrare l'assalto alla finalissima che metterà in palio la promozione in B. Primo round al Menti, ritorno mercoledì 28 maggio al Liberati: in caso di parità complessiva al termine del doppio confronto, supplementari ed eventualmente rigori.

Tutto su Vicenza-Ternana: data, orario, formazioni, canale tv e dove vederla in diretta streaming.

VICENZA-TERNANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

* Partita: Vicenza-Ternana

* Data: domenica 25 maggio 2025

* Orario: 20:00

* Canale TV: Rai Sport (in chiaro, 58 DTT), Sky Sport 255

* Streaming: NOW, Sky Go

PROBABILI FORMAZIONI

VICENZA (3-5-2): Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; De Col, Carraro, Ronaldo, Zonta, Costa; Rauti, Ferrari. All. Vecchi.

TERNANA (3-4-1-2) Vannucchi, Donati, Capuano, Martella, Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito, Curcio, Cicerelli, Ferrante. All. Liverani.

DOVE VEDERE VICENZA-TERNANA IN TV

Vicenza-Ternana andrà in onda in chiaro su Rai Sport e in pay per view su Sky (canale da definire).

VICENZA-TERNANA IN DIRETTA STREAMING

Vicenza-Ternana, in streaming, sarà disponibile su NOW e Sky Go.