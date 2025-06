VIDEO Fiorentina, visite mediche per Zaniolo: cifre e dettagli dell'affare

Dopo Ndour, ecco Zaniolo: la Fiorentina è protagonista nei giorni finali del mercato e mentre gli uomini di Palladino sono in campo contro il Genoa, l'ex Atalanta fa le visite mediche.

Zaniolo arriva in prestito dal Galatasaray alle stesse condizioni strappate dalla Dea, ovvero diritto di riscatto a 16 milioni che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Palladino lo impiegherà in due posizioni: esterno destro, con Colpani come alternativa, e attaccante, ruolo in cui ha fatto bene a Bergamo pur non essendo una prima scelta.

Per Zaniolo è un ritorno: ha giocato nelle giovanili viola dal 2010 al 2016, prima d passare alla Virtus Entella.