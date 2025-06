Violamania: anno ripreso per i capelli. Palladino, giusto rivendicare i punti, ma ora deve crescere anche lui

Se non è stato un miracolo poco ci manca. Perché fino a ieri sera nessuno avrebbe scommesso sulla quarta qualificazione europea consecutiva della Fiorentina. Non tanto per i viola, quanto perché sarebbe stato da pazzi pensare ad un Lecce vittorioso all'Olimpicon la Lazio. E figuriamoci di quanto si sono assottigliate le speranze viola dopo l'aspulsione (seppur da riusltato di vantaggio) di Perotti. E invece i pianeti si sono allineati e la Fiorentina può festeggiare il ritorno in Europa grazie alla vittoria (sofferta, ed usiamo un eufemismo) di Udine. E' stato criticato ampiamente per tutto l'anno, ma alla fine Palladino è riuscito a riprendere la stagione, anche se per i capelli.

LAVORO - E il tecnico viola nel post gara ha voluto, giustamente, rivendicare il proprio lavoro. La Fiorentina ha chiuso la propria stagione con 65 punti, il miglior risultato dell'era Commisso, e in sesta posizione. La sfortuna ha voluto che la sesta piazza non coincidesse con la qualificazione in Europa League, ma il risultato resta. Detto questo, dopo la conferma, anche il tecnico dovrà mostrare segnali di crescita già dall'inizio della prossima stagione.

AMBIZIONE - Perché se per certi versi la stagione è stata più che positiva, per altri sono stati evidenziati alcuni limiti. In primis il gioco, mai realmente decollato per quasi tutto l'anno. Ma soprattutto, l'insufficiente rendimento contro le squadre di medio-bassa classifica. Il tempo per lavorarci adesso c'è l'avrà, ma la crescita andrà evidenziata fin da subito. Anche perché la Fiesole è stata chiara anche dopo la sfida di ieri sera: la contestazione non si è esaurita del tutto e partire col piede sbagliato sarebbe imperdonabile.