Visite e firma per Wirtz al Liverpool, che prende pure Kerkez (ex Milan)

Florian Wirtz si appresta a diventare un nuovo calciatore del Liverpool. Infatti il trequartista tedesco classe 2003 ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2030 dopo aver superato le visite mediche. Arriva dal Bayer Leverkusen per 150 milioni di euro (bonus compresi): si tratta del terzo trasferimento più costoso nella storia del calciomercato dopo Neymar (222 milioni di euro) e Mbappé (180 milioni di euro) al Paris Saint-Germain.

I campioni d'Inghilterra hanno già acquistato un altro giocatore dal club tedesco: il terzino destro olandese Jeremie Frimpong (classe 2000) come sostituto del nazionale inglese Trent Alexander-Arnold (classe 1998), passato al Real Madrid per 10 milioni di euro (era in scadenza di contratto).

In uscita i Reds trattano la cessione al Bayer Leverkusen del difensore centrale Jarell Quansah (classe 2003) per 35 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus.

In entrata il Liverpool sta definendo l'acquisto del terzino sinistro ungherese Milos Kerkez (classe 2003 ex Milan) per 45 milioni di euro dal Bournemouth come erede dello scozzese Andrew Robertson (classe 1994), cercato dall'Atletico Madrid.