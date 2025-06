Vitale: "Credo che Commisso aspetti la concessione del Franchi per poi vendere la Fiorentina"

Il dirigente di lungo corso e tifoso della Fiorentina Pino Vitale è intervenuto quest'oggi sulle frequenze di Radio Bruno dove ha parlato delle prospettive future del club gigliato. Queste le sue parole: "Il presidente Commisso è sicuro di Palladino e dobbiamo essere positivi. Lui vuole questo ed è lui che comanda. Ha fatto un’azione di forza nei confronti dei fiorentini. La mia idea è che stia aspettando la concessione dello stadio e poi venderà la Fiorentina. La speranza è che riesca a tenere giocatori importanti e faccia una squadra sempre più forte. La Fiorentina deve giocare dal quarto al terzo posto. Non ha altre posizioni”.

IL RINNOVO DI PALLADINO - “La scelta di rinnovare Palladino l’ha fatta Commisso. Non sono d’accordo con il rinnovo prima di vedere i risultati. Sapeva che molti tifosi non erano d’accordo con la sua permanenza. La squadra non ha mai giocato bene e non è mai stata padrona del gioco”.