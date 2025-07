"Vive i nostri sogni: abbonamento in prima fila e 140 mila sterline a settimana". Chiesa criticato dai tifosi, a giugno può tornare in Italia

Federico Chiesa resta il grande punto interrogativo della stagione del Liverpool e adesso il suo futuro sembra sempre più lontano dall’Inghilterra. A tal proposito, l’esterno italiano ex Juventus è finito nel mirino dei tifosi dei Reds.

Su X, infatti, un profilo di supporters inglesi, sotto il nome di Anfield Agenda, si è scagliato contro il classe ‘97: “Chiesa sta vivendo tutti i nostri sogni: abbonamento in prima fila e 140 mila sterline a settimana”.

Un chiaro riferimento al poco minutaggio che sta avendo il figlio d’arte al Liverpool, in relazione allo stipendio oneroso che percepisce (quasi 7,5 milioni di euro netti a stagione). I numeri dell’ex Juventus parlano, infatti, di 10 presenze totali, a fronte di 371 minuti. Di questi, poi, c’è da tenere in considerazione che ben 239 sono stati collezionati nelle coppe.

FUTURO LONTANO DALLA PREMIER - Il futuro di Chiesa, ad oggi, è sempre più lontano dall’Inghilterra, mentre il ritorno in Italia sembra la pista più accreditata. Il nodo ingaggio, però, rappresenta un problema tutt’altro che indifferente e per una nuova avventura in Serie A, il classe '97 dovrà fare lo sforzo di ridursi lo stipendio. Ricordiamo che già a gennaio Napoli e Atalanta avevano mostrato un forte interesse per l’esterno italiano anche se, poi, nessuno dei due club aveva deciso di affondare il colpo. Oltre alle due squadre citate, occhio anche all'Inter.

COME EVITARE LA MINUSVALENZA - I Reds hanno acquistato Chiesa in estate pagando 15 milioni di euro, bonus compresi, facendogli firmare un contratto fino al 2028. Alla luce di questo, quindi, il Liverpool per evitare di fare una minusvalenza dovrà cedere l'ex Juve per una cifra superiore agli 11,25 milioni.

LA NAZIONALE E' UN MIRAGGIO - Come se non bastasse, Chiesa è anche uscito dai radar della Nazionale, tanto che il ct Luciano Spalletti non lo ha convocato per gli scorsi impegni dell'Italia. Qualche settimana fa, poi, il commissario tecnico degli azzurri si era detto amareggiato del poco spazio che sta avendo chiesa in Inghilterra: "E' chiaro che mi piacerebbe vedere Chiesa giocare di più rispetto a quanto fatto finora..."

NIENTE MEDAGLIA? - C'è, poi, una statistica che sottolinea come la stagione di Chiesa a Liverpool sia davvero deludente. Sì, perché i Reds sono vicini a vincere la Premier, ma l'ex Juventus potrebbe non ricevere la medaglia per via del poco minutaggio collezionato. Il regolamento inglese, infatti, prevede che: "le medaglie possono essere distribuite ai giocatori purché questi abbiano raggiunto almeno cinque presenze nel torneo durante la stagione terminata poi con il titolo". Ad oggi, invece, Chiesa ne ha messe a referto solo tre.