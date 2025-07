Viviano avverte la Fiorentina: "Dal mercato serve fisicità. Con Fazzini, Fagioli e Bernabé ora manca solo Biancaneve"

L'ex portiere della Fiorentina commenta il mercato viola e avverte la piazza sulla mancanza di fisicità che sta emergendo in queste ore

Emiliano Viviano è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Radio Bruno dove ha commentato le manovre e le operazioni che la Fiorentina sta svolgendo in chiave mercato in queste ore. Queste le sue parole: "A me piacciono sia Fazzini che Viti, ma la Fiorentina ha preso due giocatori appena retrocessi con l'Empoli. Anche Dzeko è stato un grande colpo, ma se dovesse partire Kean dovrai andare a fare un colpo alla Kean, come hai fatto lo scorso anno. Ci sono dei calciatori interessanti in giro: Krstovic e Piccoli ne sono un esempio, ma non mi convincono al 100%. Devi puntare su una scommessa, come hai fatto quest'anno."

LA MEDIANA - "Bernabè mi piace, ma se metti lui, Fazzini e Fagioli... manca solo Biancaneve. Serve anche fisicità a centrocampo, oltre alla qualità. Il calcio è cambiato, della buona gamba in quella porzione di campo al giorno d'oggi è fondamentale. Sebastiano Esposito davanti mi piacerebbe, al posto di Beltran. Se dovesse partire Kean prenderei subito anche il fratello, Francesco Pio"