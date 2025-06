Vlahovic e Kolo Muani valgono il 14% della nuova Juventus: i problemi sono in attacco

La Juventus sta attraversando un momento particolarmente delicato, e se c’è un aspetto che suscita preoccupazione in modo particolare, è certamente quello offensivo. I numeri parlano chiaro: da ormai tre mesi, la squadra bianconera non è riuscita a segnare più di due gol in una sola partita, un dato che evidenzia in modo inequivocabile la difficoltà nel concretizzare le azioni in attacco. L’ultima volta che la Juventus ha superato il limite dei due gol in campionato è stata nella sfida contro l'Empoli, e da allora sono trascorsi ben 15 incontri in cui il bottino offensivo non ha mai oltrepassato la soglia dei due gol. Un segnale preoccupante che sottolinea come la fase realizzativa rimanga un problema irrisolto, nonostante i numerosi sforzi della squadra.

VLAHOVIC - Al centro di questa crisi si trova un reparto offensivo incapace di trovare la via del gol. Dusan Vlahovic, il bomber serbo acquistato per rinvigorire l’attacco bianconero, sta vivendo un periodo di astinenza che dura ormai da 70 giorni. Un dato che non può passare inosservato, e che assume un significato ancora più rilevante considerando che Vlahovic non è riuscito a segnare nemmeno una volta da quando Igor Tudor ha preso le redini della panchina. Il serbo, che aveva fatto intravedere ottime qualità, non è riuscito a integrarsi nel gioco di squadra, nemmeno in un momento in cui la Juventus ha più che mai bisogno del suo apporto.

KOLO MUANI - A condividere questo momento di difficoltà con Vlahovic c’è Randal Kolo Muani, l'attaccante francese che aveva suscitato grande entusiasmo grazie alla sua velocità e capacità di attaccare gli spazi. Tuttavia, anche per lui la situazione non è delle migliori. Con un solo gol nelle ultime 11 partite, Kolo Muani non sta contribuendo come ci si aspettava. L’attaccante ha faticato a incidere sugli equilibri offensivi, rimanendo spesso lontano dalle zone calde e incapace di sfruttare le occasioni che gli vengono offerte.

14% - Insieme, Vlahovic e Kolo Muani rappresentano solo il 14% dei gol totali della Juventus nell’era Tudor. Questo dato evidenzia chiaramente quanto la coppia, che avrebbe dovuto essere una delle punte di diamante della squadra, non stia incidendo come previsto. Le difficoltà dei due attaccanti non sono un fenomeno isolato, ma fanno parte di un problema più ampio che coinvolge l'intero reparto offensivo. La carenza di continuità realizzativa sta mettendo a dura prova la Juventus, che stenta a conquistare i tre punti anche contro squadre alla portata.

