Vlahovic e Yildiz, il numero 9 e il 10 della Juventus trattati come mai si era visto nella storia del club

"Stai perdendo 3-0 e metti tre difensori". Anche Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, non si capacita delle scelte operate da Thiago Motta durante il crollo dei bianconeri a Firenze. L'ex numero 10 poi rincara la dose: "Presi e cazzotti e nessuna reazione, dov'è lo spirito Juve?", chiamando in causa giocatori, allenatore e dirigenza. Ci sono tante cose che, ormai, si fanno fatica a comprendere e spiegare nel commentare il lavoro alla Juventusda parte di Thiago Motta, per quanto riguarda il campo e lo spogliatoio, e da parte di Cristiano Giuntoli, lato mercato e comunicazione. Una di queste, che si è manifestata in tutta la sua enormità al Franchi, è la gestione di Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz.

IL PIU' PAGATO E MIGLIOR GOLEADOR -Vlahovic, il giocatore con lo stipendio più alto della rosa (e di tutta la Serie A), è ormai un separato in casa ed è completamente fuori dal progetto. Nel rapporto con il serbo, Motta paga sicuramente i danni provocati dalla gestione del giocatore da parte del club, in sede di (mancato) rinnovo e di (mancata) cessione quando era il momento. Anche Giuntoli ha ereditato dalla gestione precedente una patata bollente, ma in quasi due anni di permanenza alla Continassa ha il demerito di non aver posto nessun rimedio, peggiorando la situazione. Detto questo, il numero 9 resta il miglior marcatore stagionale della Juventus, con 14 goal in 34 presenze in tutte le competizioni. E il fatto che ieri non sia stato preso in considerazione neanche per effettuare il riscaldamento fa riflettere sul caos che regna in questo momento alla Juventus.

IL NUMERO 10 -Capitolo Yildiz. Investito a inizio stagione dell'onore e dell'onere della maglia numero 10, prestigioso corollario al rinnovo del contratto, il turco è il giocatore con più gettoni stagionali dell'intera rosa della Juventus (41), anche se non il primo per minutaggio (il primato è di Federico Gatti, con 3.176 minuti, mentre Yildiz ne ha 2.742). Partito bene fra agosto e settembre, Yildiz ha poi disputato fino a gennaio una stagione in linea con le aspettative e con l'età (ha ancora 19 anni, non scordiamocelo): grandi fiammate (Inter all'andata, Manchester City) alternate a partite opache, alla ricerca di quella continuità che solo l'esperienza e l'appartenenza a un progetto forte possono portare. Ecco, il venir meno del secondo elemento, da febbraio in poi, ha portato Yildiz a perdersi, fino a finire nel dimenticatoio della panchina e, quando schierato, disorientato dai continui cambi di ruolo.

COSE MAI VISTE -Il risultato è che mai, a memoria, si erano visti il numero 9 e il numero 10 della Juventus relegati al rango di riserve, e nemmeno considerati per un ingresso in campo di pochi minuti con la squadra sotto di tre goal. Una cosa mai accaduta. Un primato della Juventus di Motta e Giuntoli.

