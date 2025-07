Vlahovic ha scelto il contratto e va al muro contro muro. La Juventus ha due spiragli per risolvere il caso

Il caso Dusan Vlahovic è esploso in casa Juventus. Da un lato il giocatore infastidito dalle scelte del club, dall'altro la società indispettita dagli atteggiamenti dell'attaccante. Chi si toglierà il peso più grosso?

Di Gianni Balzarini

Sì tratta di una delle situazioni più intricate e difficili da risolvere degli ultimi anni. Mi sto riferendo al caso Dusan Vlahovic perché così deve essere definito. Il giocatore è chiaramente indispettito dal fatto che la Juve abbia scelto Johnatan David, che stia lavorando per rinnovare il prestito di Kolo Muani e che sia interessata ad altri profili per l’ attacco.

Il muro contro muroè la via da lui ritenuta più percorribile dopo il rifiuto alla spalmatura del contratto proposta nel corso dell’ ultima stagione. Tanti no da parte sua e del suo procuratore Ristic. Atteggiamento che ho avuto modo di definire fuori luogo. Si tratta di anteporre il denaro a quella che è sempre stata la sua passione fin da bambino. Giocare al calcio è il sogno di tutti quelli che lo praticano fin da giovanissimi nelle strade, nei cortili, negli oratori e nelle squadre minori. La sua idea è naturalmente quella di percepire per intero quella cifra di 12 milioni netti come da contratto e previsti per il 30 Giugno 2026. Il tutto magari sottovalutando l’ ipotesi che in caso di permanenza in bianconero Vlahovic rischierebbe di giocare poco rendendo più difficoltosa la sua partecipazione al prossimo mondiale con la Serbia.

Questa l'attualità anche se pare che si possano aprire due spiragli.

Uno è rappresentato dal fatto che la Juve sembra intenzionata a proporre la risoluzione del contratto. Questo comporterebbe un grande sacrificio da parte della società che libererebbe subito Vlahovic rinunciando al valore del cartellino di circa 25 milioni ma di rimando le consentirebbe di risparmiare i 22 milioni lordi di stipendio bonus compreso.

L’altro spiraglio strettamente connesso riguarderebbe un interessamento rilanciato dai tabloid inglesi di Arsenal e soprattutto Manchester United alla ricerca di un attaccante.

Il verificarsi delle due situazioni toglierebbe comunque un peso ad entrambe le parti ma non cancellerebbe la brutta conclusione morale della vicenda. Vale a dire sacrificare la passione al dio denaro.