La situazione legata al futuro di Vlahovic in casa Juventus resta ormai compromessa: il serbo chiede una ricca buonuscita per lasciare il club

In casa Juventus continua a tenere banco la questione legata al futuro di Dusan Vlahovic e nonostante il passare dei giorni, arrivano notizie tutt'altro che incoraggianti per la Vecchia Signora. Il rapporto tra l'attaccante serbo e il club bianconero è ormai ai ferri corti e siamo arrivati a un punto di non ritorno. Nemmeno il cambio di allenatore, con il subentrante Igor Tudor, ha invertito la rotta e la Juve si trova, quindi, a dover cercare di limitare i danni, per non peggiorare una situazione compromessa da mesi.

Il reale problema sta nell'ingaggio dell'ex attaccante della Fiorentina, arrivato in bianconero nel gennaio del 2022 per ben 80 milioni di euro. Vlahovic percepisce, infatti, uno stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione e il suo contratto scadrà nel 2026. Un vero e proprio intoppo per la dirigenza della Juventus, visto che come riporta il quotidiano La Repubblica, il classe 2000 non ha alcuna intenzione di rinunciare ai soldi del contratto. Nei prossimi giorni è previsto un vertice tra il dg Comolli e gli agenti del serbo, i quali ribadiranno la loro posizione, chiedendo 10 milioni di euro per far sì che Vlahovic tolga il disturbo (nel dettaglio 5 per loro e 5 per il loro assistito).

La Juventus, però, cercherà di non cedere alle richieste di Vlahovic, che ritiene di essersi comportato da professionista esemplare con la Juventus. Ricordiamo che, tra ingaggio e ammortamento del cartellino, il serbo costerà 42 milioni di euro solamente nei prossimi 12 mesi. L'idea di un possibile rinnovo-ponte fino al 2027 sembra remota e il braccio di ferro tra società e giocatore resiste.

Sullo sfondo restano diverse squadre, come anche il Milan, anche se il Corriere dello Sport rivela che non sono ancora arrivate proposte ufficiali alla Juventus. I bianconeri chiedono circa 25/30 milioni di euro per il costo del cartellino del giocatore, anche se il problema resta l'ingaggio che soli pochi club possono permettersi. Tra questi c'è sicuramente l'Al-Hilal di Simone Inzaghi che, dopo aver visto sfumare il colpo Victor Osimhen, vuole provare a portare il serbo in Arabia Saudita.