Juventus, Vlahovic rinuncia alla convocazione con la Serbia: la motivazione

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, attraverso una storia sul suo profilo Instagram ha reso noto che non si aggregherà alla nazionale serba a causa di motivi familiari. Di seguito le parole del centravanti della Juventus: "Oggi ho informato lo staff che per motivi familiari non potrò rispondere alla chiamata del Selezionatore per i prossimi impegni della Nazionale contro Spagna e Danimarca".

Vlahovic è alla Juventus dal gennaio del 2022, con un bilancio per il momento di 103 partite e 43 gol, con una Coppa Italia nel palmares. In nazionale, il classe 2000 di Belgrado ha giocato 30 partite, mettendo a segno 13 gol. Il contratto di Vlahovic con la Juventus scade il 30 giugno del 2026.