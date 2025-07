Vlahovic, la bocciatura più pesante e appena 29' nelle ultime tre: la Juventus attende proposte

Quattordici più sette più otto. Che fa ventinove. Cosa sono? Eh, i minuti accumulati nelle ultime tre partite da Dusan Vlahovic. Neanche una mezz'ora in campo, nemmeno un tempo, nemmeno un attimo per risplendere, per incidere, per dare forza alla sua posizione e mettere in cattiva luce (ulteriormente) la gestione di Thiago Motta. Il numero 9 bianconero è semplicemente finito nel dimenticatoio, tant'è che non è stato neanche il primo cambio dell'allenatore quando tutto è crollato. Per Motta, evidentemente, il suo stato fisico e mentale non potevano reggere la leadership necessaria per rialzare la testa. . Neanche una mezz'ora in campo, nemmeno un tempo, nemmeno un attimo per risplendere, per incidere, per dare forza alla sua posizione e. Il numero 9 bianconero è semplicemente finito nel dimenticatoio, tant'è chePer Motta, evidentemente, il suo stato fisico e mentale non potevano reggere la leadership necessaria per rialzare la testa. IL NAPOLI RIBALTA LA JUVE NELLA RIPRESA: LA CRONACA



BOCCIATURA - E' una bocciatura ancor più forte rispetto alla scelta di non schierarlo titolare. Ed è un messaggio evidentemente pregno di significato: non solo l'ultimo arrivato - per quanto forte - gli passa davanti senza possibilità di ribattere, ma Dusan non è nemmeno un potenziale game changer per la squadra. Troppo volubile per tutta la stagione, e ora troppo fragile nel momento in cui diverse certezze di inizio annata iniziano a sgretolarsi. Il gol in campionato ora manca da sei partite, di cui due saltate per infortunio. Era il (nuovo) miglior momento dell'anno per DV9: dopo la rete al City, era arrivata la zampata col Venezia. Ed era un'altra vita, un po' per tutti.