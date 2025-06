Weah, Mbangula e la Juventus: cosa succede sul mercato dopo il no al Nottingham

Timothy Weah e Samuel Mbangula al Nottingham Forest non si fa. Non adesso, per lo meno, e non alle condizioni che erano state concordate tra la Juventus e i Tricky Trees, ovvero 23 milioni di euro così suddivisi: 15 per lo statunitense, 8 per il belga, che non rientrano nei piani di Igor Tudor per la prossima stagione.

LO SFOGO DELL'AGENTE DI WEAH

I due hanno opposto il proprio rifiuto alla destinazione inglese, che poteva garantire il palcoscenico della Conference League rispetto alla Champions conquistata dalla Juve all'ultima giornata di campionato 2024/25.

E adesso cosa succede? Succede che sia Weah sia Mbangula tornano in gruppo, aggregati alla rosa che sta disputando il Mondiale per Club e affronterà agli ottavi di finale il Real Madrid martedì 1 luglio alle 21 in qualità di seconda classificata del gruppo con Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain. Solo che il figlio d'arte ha all'attivo solo un gettone nella ripresa contro gli emiratini, mentre Mbangula non ha ancora giocato.



, per voltare pagina e pensare a come rinforzare l'organico a disposizione di Tudor per la campagna 2025/26. Il prezzo è noto: quei 23 milioni che erano stati di fatto accettati nell'ambito della proposta del Forest.