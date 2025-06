Weghorst ancora decisivo: l'episodio con Messi e il celebre "Qué miras, bobo?" a Qatar 2022

Wout Weghorst l'ha fatto ancora: il bomber di riserva dell'Olanda entra e risolve le partite, quando in area contano i centimetri e il senso del gol. Era già successo a Qatar 2022 con una doppietta strepitosa a prolungare la gara contro l'Argentina fino ai rigori, anche se in quell'occasione gli Oranje ebbero comunque la peggio. Contro la Polonia, invece, il gol è risultato decisivo.

IO L'AVEVO DETTO - "Sapevo che sarebbe successo. Posso mostrarvi le chat whatsapp. Stamattina ho messaggiato la mia ragazza: sarà 0-0 o 1-1 a circa 20 minuti dalla fine e poi... Il mio gol è arrivato un po' dopo, ma comunque...".

LA CRONACA: POLONIA-OLANDA 1-2

LO SCREZIO CON MESSI - Alla fine della partita, uno scontro molto acceso e teso, Lionel Messi stava facendo un'intervista, quando evidentemente si è accorto che Weghorst lo stava fissando o comunque guardando. Ha interrotto quel che stava dicendo e gli si è rivolto: "Que miras bobo? Anda pa' allà, bobo", che si può tradurre con "Che guardi, scemo? Vai via, scemo"). La frase è diventata virale, tanto che quando Weghorst è passato in prestito al Manchester United, per tutti era semplicemente "Bobo". Chissà se i suoi compagni di Nazionale lo chiamano ancora così...