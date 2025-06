Il terzino destro del Flamengo Wesley, attualmente impegnato negli Stati Uniti al Mondiale per Club in cui la formazione brasiliana ha ottenuto due successi nelle prime due gare (contro Chelsea ed Esperance) strappando il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo, è tra gli obiettivi di Juventus e Roma in vista della prossima stagione. Il difensore classe 2003, valutato almeno 30 milioni dal direttore sportivo del club rossonero José Boro, ha rilasciato un'intervista per l'edizione odierna (martedì 24 giugno, ndr) de La Gazzetta dello Sport.

SOGNO - "Il mio sogno è giocare in Europa almeno una volta in carriera. Ora sto bene in Brasile e sono focalizzato sul Flamengo e su questa splendida avventura che stiamo vivendo al Mondiale per Club: vogliamo fare bene e andare avanti il più possibile. Le squadre brasiliane stanno dimostrando di essere all’altezza del calcio europeo" ha spiegato Wesley, sottolineando il desiderio di arrivare a giocare in Europa ma anche la concentrazione, che al momento è completamente dedicata al percorso nel Mondiale per Club.

FUTURO - ​"So dell’interesse di Roma e Juventus ma non è ancora il momento di pensare al futuro" ha chiarito il calciatore brasiliano, al centro di voci di mercato per un suo prossimo futuro in Serie A, anche a partire dalla prossima stagione.

ATTUALI COMPAGNI - "Jorginho, Danilo e Alex Sandro mi hanno parlato molto dell’Italia e mi hanno detto che trasferirmi in Serie A sarebbe una grande esperienza per me e una tappa molto importante per la mia crescita. Non mi hanno detto niente sulla Juventus perché da giocatori di esperienza quali sono sanno benissimo che in questo momento dobbiamo essere concentrati tutti solo sul Mondiale per Club. Abbiamo parlato molto ma nello specifico non di Juventus" ha concluso il giocatore del club carioca, che ha già sentito parlare dell'Italia e del campionato italiano da delle vecchie conoscenze della Serie A - e anche del club bianconero.