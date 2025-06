Wimbledon 2025 con Sinner e Alcaraz: come vedere il torneo in streaming su NOW

Tutto pronto per la 138ª edizione di Wimbledon: ritorna il torneo più atteso, quello più prestigioso dell’intera stagione tennistica. Da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio tutti gli occhi del mondo saranno in Inghilterra per il “The Championships”. Dopo la delusione al Roland Garros, il numero uno al mondo, Jannik Sinner, riprende la caccia a uno dei tornei del grande Slam che gli manca, proprio quello sull’erba. L’italiano è tra i favoriti, al pari di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Ma l’altoatesino è solo la punta di diamante di una folta squadra azzurra che vuole stupire.può contare su ben 4 teste di serie nel tabellone maschile (come testa di serie nel femminile. Al via ci saranno anche Matteoe Lorenzo; nel femminile invece spazio per Elisabettae Lucia

Il torneo più antico al mondo sarà in diretta e in esclusiva streaming su NOW e lo sarà anche per il quadriennio 2027-2030. L’accordo tra Sky e NOW e il torneo londinese è stato infatti rinnovato per ulteriori 4 stagioni dopo le edizioni 2025 e 2026 che erano già appannaggio di queste reti. Su NOW sarà possibile seguire oltre 750 ore live tra partite e studi di analisi e commento, due settimane in cui guardare al meglio tutte le sfide tra singolare e doppio maschile e femminile su Sky Sport Tennis e su tutti i canali predisposti per l’occasione. E di Wimbledon si parlerà a lungo anche su Sky Sport 24 con due edizioni al giorno del TG che saranno raccontate direttamente da Londra. Tanti i commentatori di livello nella squadra: da Boris Becker a Ivan Ljubicic, da Paolo Bertolucci a Flavia Pennetta.

Il tennis poi continuerà su NOW anche subito dopo Wimbledon, con lo US Open a settembre e tutto il circuito ATP Tour e WTA Tour, incluse ATP Finals e WTA Finals. Dopo l’erba inglese partono infatti l’ATP 500 Washington (21–27 luglio), il Canadian Open (27 luglio – 7 agosto), il Cincinnati Open (7–18 agosto) fino al grande Slam, l’US Open (25 agosto – 7 settembre).

