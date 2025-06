Wirtz al Liverpool e una commissione di 10 milioni per i genitori: la curiosità

20 giugno potremmo avere già il trasferimento più costoso di tutta la sessione di mercato estiva, al mondo. Anzi, è probabile: perché il trasferimento di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen al Liverpool è la spesa più alta mai fatta in tutta la storia dei Reds. Il trequartista tedesco è - per ora - il giocatore più pagato di sempre. Un affare che fa ricca anche la famiglia del classe 2003, perché i suoi procuratori sono i genitori Hans e Karin, che da tempo stavano trattando con il club inglese e per loro si parla di una commissione di 10 milioni di euro.

LIVERPOOL RE DEL MERCATO: SPESI 250 MILIONI PER TRE ACQUISTI

WIRTZ AL LIVERPOOL E UNA COMMISSIONE DA 10 MILIONI PER I GENITORI - Una cifra importante considerando che a incassarla non è un'agenzia di procura ma due genitori che hanno deciso di gestire nel migliore dei modi gli interessi del figlio. E chi meglio di loro… Prima di chiudere con il Liverpool erano stati proprio Hans e Karin a sedersi a trattare con Bayern Monaco e Manchester City proprio come due procuratori, discutendo della cifra del cartellino, di ingaggio, bonus e altri aspetti contrattuali. E alla fine - dopo aver parlato anche con Florian - hanno deciso di stringere la mano ai Reds, che piazzano uno dei colpi più importanti della loro estate.

QUANTO GUADAGNA WIRTZ AL LIVERPOOL

IL MERCATO DEL LIVERPOOL - Un mercato da protagonista per il Liverpool, che dopo aver già chiuso per Frimpong (al costo di 35 milioni di euro) hanno annunciato l'arrivo di Wirtz per 150 e stanno sistemando gli ultimi dettagli anche per l'acquisto di Milos Kerkez dal Bournemouth; in attesa di abbracciare il portiere georgiano Giorgi Mamardashvili, già bloccato l'estate scorsa per 30 milioni. In uscita occhio a Federico Chiesa, che potrebbe tornare in Serie A con il Napoli interessato. Per sostituire Wirtz, invece, il Bayer Leverkusen sta pensando al brasiliano Antony protagonista di un'ottima stagione con il Betis Siviglia.

CHI SARA' IL SOSTITUTO DI WIRTZ AL BAYER LEVERKUSEN