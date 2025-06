Woltemade, il dg dello Stoccarda gela l'Inter: "Andiamo avanti con lui, stiamo parlando del rinnovo"

Brilla il nome di Nick Woltemade nei radar di mercato dell'Inter, attaccante dello Stoccarda impegnato contro l'Italia agli Europei Under 21, sul quale il direttore generale del club tedesco, Alexander Wehrle, si esprime in maniera netta mandando indirettamente un messaggio ai nerazzurri: "Andiamo avanti la prossima stagione con Nick. Punto".

"Non c'è motivo di agire immediatamente" continua Wehrle, intervistato da Sky -. Inoltre, siamo in costante dialogo con i nostri giocatori e i loro agenti. Questo vale anche per Nick".