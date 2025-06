Xabi Alonso, addio al Bayer a fine stagione: due possibili destinazioni

Lo spagnolo Xabi Alonso potrebbe lasciare la panchina del Bayer Leverkusen il prossimo giugno. L'ex centrocampista la scorsa stagione è stato il deus ex machina di un'annata memorabile, che ha visto la sua squadra vincere la Bundesliga da imbattuta, vincere la Coppa di Germania e perdere contro l'Atalanta la finale di Europa League. Il contratto del tecnico spagnolo è in scadenza nel 2026, ma secondo Sky Sport Deutschland il Leverkusen si sarebbe ormai rassegnato all'idea di doversi separare dall'allenatore al termine di questa stagione.

I rumors riguardo al futuro di Xabi Alonso riguardano destinazioni eccellenti. Xabi Alonso potrebbe lasciare la Germania destinazione con Inghilterra, per prendere il posto di Guardiola al Manchester City. Un'altra destinazione potrebbe essere la Spagna e precisamente al Real Madrid come possibile erede di Ancelotti (che ha ancora due anni di contratto con le Merengues). Il Bayer, dal canto suo, avrebbe già pensato a due figure come possibili sostituti: Sebastian Hoeness (Stoccarda) e Sandro Wagner (vice della Nazionale tedesca).