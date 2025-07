Il CEO del Leverkusen sul possibile addio di Xabi Alonso: "C'è un accordo, se arriva un club in cui ha giocato...". E il Real Madrid osserva

Il futuro di Xabi Alonso sembra essere sempre più lontano dal Bayer Leverkusen. L'amministratore delegato del club tedesco, Fernando Carro, ha infatti confermato che non esiste nessuna clausola all'interno del contratto dell'allenatore (in scadenza nel 2026), ma che tra i due c'è un "accordo da gentiluomini": "Se un club in cui ha giocato lo chiamasse, ci siederemmo e ne parleremmo senza frapporre ostacoli sulla sua strada". E ancora: "Il futuro di Xabi Alonso si deciderà nelle prossime tre o quattro settimane. Abbiamo un ottimo rapporto con il Real Madrid". Come ribadito dallo stesso CEO del Bayer, il tecnico spagnolo già la scorsa estate aveva avuto diverse offerte, ma non aveva mai aperto all'addio.

Ora, però, le cose possono cambiare eccome. Ciò che rappresenta il campanello d'allarme maggiore per i tifosi del Leverkusen è sicuramente la situazione in casa Real. Già in passato, Xabi Alonso era stato accostato ai Blancos. Carlo Ancelotti, però, era sempre rimasto saldo sulla panchina delle Merengues. Questo almeno fino all'eliminazione del Real dalla Champions League per mezzo dell'Arsenal. Da lì è cambiato tutto, tanto che in Spagna sono sicuri che Carlo Ancelotti stia vivendo le sue ultime settimane alla guida del Real Madrid (nonostante il contratto in scadenza nel 2026).

E' proprio qui che entra in gioco Xabi Alonso, che viste anche le parole dell'amministratore delegato del Bayer Leverkusen, rappresenta il candidato numero uno per prendere il posto di Re Carlo a partire dalla prossima stagione. Anche andando a ripercorre la carriera delle squadre in cui ha militato l'ex centrocampista (Real Sociedad, Eibar,Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco), ci si accorge come la pista più percorribile in caso di addio al Bayer Leverksuen sia proprio il club di Florentino Perez.