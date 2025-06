Xhaka, il padre: "Il Milan lo vuole, apprezzo Tare"

Arriva una nuova conferma sul concreto interesse del Milan per Granit Xhaka. Suo padre Ragip ha dichiarato alla tv kosovara Teve1: "Il Milan vuole Xhaka. Non parlerò delle condizioni dell'affare, i club devono trovare un accordo tra di loro. Tare? Lo apprezzo molto".

Il centrocampista della nazionale svizzera (classe 1992 ex Borussia Monchengladbach e Basilea) è sotto contratto fino a giugno 2028 col Bayer Leverkusen. Arrivato due anni fa dall'Arsenal per 15 milioni di euro, in due stagioni in terra tedesca ha segnato 6 goal e servito 9 assist in 99 presenze vincendo Bundesliga, Coppa e Supercoppa di Germania l'anno scorso.

Forte del sì di Xhaka per un contratto triennale fino a giugno 2028 da 4 milioni di euro netti più bonus a stagione, i dirigenti rossoneri sono al lavoro per cercare di trovare un accordo col Bayer Leverkusen per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.