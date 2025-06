Yamal rinnova con il Barcellona fino al 2031: è ufficiale

Per molti è il giocatore più forte al mondo,per il Barcellona è un gioiellino cresciuto in casa e da tenersi stretto. Lamine Yamal è patrimonio del calcio mondiale, ma almeno fino al 2031 sarà legato al Barça. Il classe 2007 ha rinnovato il suo contratto per sei anni, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità: “Il futuro è ora” si legge sui profili social del club spagnolo che così annuncia il prolungamento del giocatore.

LE CIFRE - Con questo rinnovo Yamal diventerà il giocatore più pagato della rosa della squadra: l'ingaggio dello spagnolo passerà dagli attuali 1,60 milioni a 8 milioni circa ma con lo stipendio a salire negli anni, che nel 2030 arriverà a 18 milioni di euro. Sul nuovo contratto è stata confermata anche la cifra della clausola rescissoria già presente nel vecchio accordo: 1 miliardo di euro, un prezzo inavvicinabile per qualsiasi club al mondo e che lo rende quindi inavvicinabile.

IL COMUNICATO - “L'FC Barcelona e Lamine Yamal hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del suo contratto, che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2031.

Il giocatore ha firmato il suo nuovo contratto martedì presso la sede del Club alla presenza, tra gli altri, del presidente dell'FC Barcelona Joan Laporta, del primo vicepresidente Rafa Yusta e del direttore sportivo del Club Anderson Luis de Souza "Deco".

Il rinnovo del contratto di Lamine Yamal è un'ulteriore dimostrazione della solidità dell'attuale progetto del Barcellona. L'attaccante del Barcellona ha esordito in prima squadra il 29 aprile 2023, a soli 15 anni, e da allora il ragazzo di Mataró, vicino a Barcellona, ​​è esploso sulla scena del calcio mondiale con prestazioni che sono già entrate nella storia dell'FC Barcelona.

I NUMERI DI YAMAL - In poco tempo Lamine Yamal è diventato un giocatore fondamentale per il Barcellona, la squadra non può più fare a meno di questo diciassettenne che sta incantando il mondo intero. E, per molti, è (o arriverà) al livello di Leo Messi. Considerando che non ha ancora 18 anni i numeri dell’attaccante spagnolo sono pazzeschi: 106 presenze, 25 gol e 34 assist da quando ha debuttato in prima squadra; statistiche destinate a migliorare costantemente partita dopo partita, anno dopo anno. Per un futuro da protagonista.

