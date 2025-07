Yildiz e Koopmeiners non sono al meglio? Occasione per Kolo Muani, la Juventus pensa al tridente

Tocca inventarsi qualcosa. E nel frattempo, ecco, fare ciò che si fa solitamente in questi casi: aspettare. Soltanto il trascorrere dei giorni dirà alla Juventus quale squadra potrà schierare lunedì, contro il Parma, in una Pasquetta che può farsi di definitiva resurrezione calcistica. Non ci sono altri modi per metterla, e per questo bisogna essere più chiari ed efficace possibile: tra Parma e Monza, servono 6 punti. Se poi Tudor dovesse successivamente vincere anche con il Bologna, portando la striscia addirittura a 4 successi di fila (Lecce-Parma-Monza-Bologna), la Champions sarebbe quasi acquisita. Un pezzo alla volta, però. Partita dopo partita. Intanto, c'è da recuperare giocatori e forze.

CHI RECUPERA - Dai 10 indisponibili di ieri, oggi si è passati a quota 8. Mattia Perin è tornato ad allenarsi, ma l'ha fatto soprattutto Renato Veiga, cambiando la situazione in difesa e facendo rientrare un allarme che poteva farsi molto pressante. L'alternativa sarebbe stato Savona, che resta in attesa e in agguato, nel caso giocherà lui da braccetto con Kalulu centrale. E gli altri? Lavoro a parte, ancora, per Weston McKennie, per Teun Koopmeiners e Samuel Mbangula. Sono giorni di contorno, non ancora importanti, cioè decisivi. Per questo, sono giorni pure di esperimenti, quelli in cui si può immaginare qualcosa di differente.

LA JUVE DIVERSA - E allora, se non dovessero recuperare gli assenti di oggi, ci sarebbe da ricostruire le certezze accumulate finora nelle 3 partite per 7 punti targati e controfirmati Igor Tudor. Se la difesa rimarrà la stessa per forza di cose (e di indisponibilità), tra centrocampo e attacco ci si può sbizzarrire. Capitolo esterni: fuori McKennie, può tornare Andrea Cambiaso sull'out mancino, e stavolta dal primo minuto. L'ex Genoa sta meglio e vuole riprendersi i gradi di titolare, senza pensare al futuro. Almeno per una volta.

LE SCELTE - Dall'altra parte, Timothy Weah ha compreso la ramanzina di Tudor - ce l'aveva anche con Conceicao e Kolo Muani, oltre a Cambiaso - e si candida a una maglia dal primo minuto. Occhio però a una sorpresa particolare, che poi si lega alla decisione da prendere per l'attacco: Koop e Yildiz non sono al meglio, e allora Kolo Muani con Nico Gonzalez nel tridente, alle spalle di Dusan Vlahovic, diventano le opzioni più concrete. Conceiçao, al momento, partirebbe un passo indietro rispetto agli altri. Ma siamo a giovedì, c'è ancora tempo, tutto il tempo, per far cambiare idea al mister. Anzi: "Sono più felice se mi fanno capire altre cose", ipse dixit.

