Yildiz entra nel 'prime': col rinnovo vale 100 milioni. Il piano della Juventus e la regola di Tudor

Quanto può valere oggi Kenan Yildiz? Considerata l'età (20 anni) e l'ingaggio attuale (1,5 milioni a stagione fino al 2029), si parte da almeno 50 milioni solo per il cartellino. Una cifra che è destinata ad aumentare in maniera esponenziale nelle prossime settimane, se non addirittura nei prossimi giorni. L'avvio del numero 10 della Juventus al Mondiale per club è stato con il botto, con tre goal nelle prime due giornate e una serie di giocate da fuoriclasse. Numeri che inseriscono il turco fra i migliori giocatori in assoluto delle prime due giornate della manifestazione che si sta giocando negli Stati Uniti.

YILDIZ 'PRIME' -I segnali che sta dando Yildiz in questo momento sono importanti e fanno pensare che il classe 2005 sia pronto per un upgrade decisivo per la sua carriera: Kenan sta per entrare nel suo 'prime'. Le prossime partite al Mondiale e l'avvio della prossima stagione daranno o meno conferma di questa sensazione, e vedremo che numeri sarà in grado di aggiungere l'attaccante bianconero a quelli già messi in archivio: 16 goal in 82 partite con la Juventus e il singolare record di aver segnato nei match d'esordio in tutte le manifestazione alle quali ha partecipato con la Vecchia Signora (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Champions League e Mondiale per club).

LA REGOLA DI TUDOR - Di Yildiz, ieri ha parlato Igor Tudor, in questi termini: "Kenan ama il calcio e vuole giocare sempre. Ha corsa e idee oltre che una mentalità da grande. La chiave è la testa. Ha qualità e fatica come un centrocampista. A questo va aggiunto che è un ottimo ragazzo. Deciderà lui dove potrà arrivare. Timore di un assalto dai top club? Può succedere ma è ancora giovane". L'allenatore della Juventus, allargando il discorso ad altri giocatori della rosa bianconera, ha poi aggiunto la sua 'regola': "Un club come la Juventus non deve cedere i suoi migliori giocatori".

IL RINNOVO - Dopo il Mondiale, la Juventus e Yildiz si siederanno a un tavolo per parlare del rinnovo del contratto. La proposta della Juventus potrebbe aggirarsi su 3 milioni netti a stagione fino al 2030, la richiesta dell'entourage del turco potrebbe essere sui 5 milioni. Facile che si trovi un accordo a metà strada in grado di soddisfare tutte le parti in causa. Da quel momento, tornando al valore di Yildiz, i conti sono presto fatti: 4 milioni per 5 stagioni, per un totale di 20 milioni netti (40 lordi), più i 50 di cartellino, che da qui a fine mercato potrebbero lievitare anche a 70-80 milioni, in particolare se dovessero esserci delle pretendenti importanti in Europa. Sommando tutto, si arriva tranquillamente a una cifra superiore ai 100 milioni, il reale valore di Yildiz.

IL FUTURO - La Juventus ad oggi ha tutta l'intenzione di puntare sul giocatore, di investire su di lui e di costruire intorno a lui una squadra vincente. E almeno in questa finestra di mercato il programma è quello di non ascoltare offerte. Come è già accaduto in passato per Zidane e Pogba, la Juventus in futuro potrebbe pensare di cedere Yildiz per cifre irrinunciabili. Ma solo dopo aver vinto insieme, e solo dopo che l'attuale numero 10 avrà meritato nel lungo periodo il paragone con i campioni sopracitati, dai quali ad oggi è ancora lontano.

