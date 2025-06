Yildiz incanta in Champions: Aston Villa pronto a fare follie, per la Juventus vale 80 milioni

Un talento vero, di quelli che fanno sobbalzare gli amanti del calcio come Paul Scholes che ha commentato la prestazione offerta contro il Manchester City nelle sue Instagram Stories. Kenan Yildiz si è reso protagonista di una gara straordinaria contro una delle formazioni più forti del mondo. Con la classe del numero 10 e quella leggerezza tipica dei ragazzi della sua età ( 19 anni compiuti il 4 maggio scorso). Per Thiago Motta ora l’obiettivo è quello di mantenere alto il livello di concentrazione del nazionale turco.

QUANTO GUADAGNA YILDIZ ALLA JUVENTUS

MISTER 80 MILIONI - Un grande merito che va riconosciuto alla Juventus è stato quello di puntare con grande forza su Yildiz. Giuntoli aveva manifestato tutto il suo entusiasmo sul classe 2005 fin dai primi incontri con Thiago Motta, trovando una condivisione totale anche dal tecnico italo-brasiliano. Per fare spazio a Kenan è stato ceduto un pezzo da novanta come Federico Chiesa senza pensarci su più di una volta. Una scelta coraggiosa che sta portando i dividendi sperati, Yildiz è il talento che sa accendersi nei momenti più importanti e difficili. Dalla doppietta a San Siro contro l’Inter alla fantastica esibizione contro il Manchester City, Kenan sta dando ragione al club bianconero che lo valuta sui 70/80 milioni.

RICHIESTO - Il primo club a chiedere informazioni su Yildiz era stato proprio il Liverpool in tempi non sospetti. Allo stato attuale non c’è nulla di concreto con i Reds ma la Juventus è al corrente del forte interesse. Secondo la Gazzetta dello Sportl’Aston Villa sarebbe pronto a fare follie per l’ex Bayern Monaco. Per Giuntoli il recente rinnovo del contratto fino al 2029 è una garanzia per il futuro. Kenan non è sul mercato, la Vecchia Signora non vuole farsi lasciare ingolosire dai soldi della Premier League. Con la speranza di rivivere molto presto altre notti come quella vissuta mercoledì scorso all’Allianz Stadium.

Ascolta "Yildiz incanta in Champions: Aston Villa pronto a fare follie, per la Juventus vale 80 milioni" su Spreaker.