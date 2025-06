Youth League: Milan ko a Leverkusen, l'Inter dilaga e ne fa 4 alla Stella Rossa

Non c'è solo la Champions League dei grandi nell'infuocata giornata di oggi martedì 1 ottobre 2024. Fra un dettaglio aggiuntivo e l'altro dell'ormai sempre più ampia inchiesta sulle curve e che ha portato agli arresti di 19 dei capi ultrà che le governavano, Inter e Milan hanno mandato in campo le proprie formazioni primavera per la seconda giornata di Youth League dove nerazzurri e rossoneri hanno affrontato rispettivamente Stella Rossa in casa e Bayer Leverkusen in trasferta.

I primi a scendere in campo sono stati i rossoneri di Federico Giunti che però sono usciti pesantemente sconfitti in Germania con il Bayer che ha dilagato fin dai minuti iniziali trovando i gol di Onyeka e Alajbegovic prima del duplice fischio. Di Bonomi in contropiede il gol del momentanio 2-1, ma nel recupero, con il Milan proiettato alla ricerca di un pareggio disperato è arrivato il gol in pallonetto in contropiede di Stepanov per il 3-1 finale. Dopo il pareggio con il Liverpoo all'esordio arriva quindi una brutta battuta d'arresto per il Milan che oggi occuperebbe una delle posizioni che porterebbe all'eliminazione finale.

Percorso completamente opposto lo sta invece portando avanti l'Inter che, dopo la vittoria per 4-2 all'esordio in trasferta contro il Manchester City, replica il poker anche in casa contro la Stella Rossa. La Primavera allenata da Andrea Zanchetta chiude la pratica nei primi 60 minuti di gara con le reti di Topalovic, Cocchi, De Pieri e Mosconi che indirizzano agilmente l'intera gara. I nerazzurri volano quindi in vetta alla classifica a pari punti con Salisburgo e Leverkusen e, oggi, occuperebbero uno dei posti che varrebbero l'automatico accesso ai playoff.