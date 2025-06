Zanetti: "Lautaro Martinez è il nostro punto di riferimento, è tra i più grandi giocatori della storia dell'Inter"

Grande attesa per l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club – sfida attesa per il prossimo 18 giugno alle ore 3 di notte (ora italiana) contro il Monterrey -. Il vice presidente del club di Viale della Liberazione Javier Zanetti ha parlato ai canali ufficiali della FIFA dove ha risposto ad alcune domande inerenti ai propri connazionali argentini Lionel Messi e Lautaro Martinez, capitano della squadra nerazzurra guidata da Chivu.

MESSI - "Parliamo del miglior giocatore del mondo. Vederlo ancora in campo e poterne godere è sicuramente una bella esperienza".

MESSI AL MONDIALE 2026 - "Deve continuare a fare ciò che ha sempre fatto. È un grande punto di riferimento, è il capitano. Il modo in cui ci rappresenta in ogni angolo del mondo è qualcosa che merita solo elogi".

LAUTARO MARTINEZ - "Lautaro è il nostro punto di riferimento, il capitano. È uno dei giocatori più importanti nella storia dell’Inter, lo metto sicuramente tra i più grandi".

CHIVU - "Vogliamo essere protagonisti. Abbiamo grande fiducia in Cristian, lo conosco molto bene. È stato mio compagno, è una persona straordinaria e sono sicuro che farà un ottimo lavoro".