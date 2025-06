Zapata al Cruz Azul? La posizione del Torino

Il Cruz Azul ha posato i propri occhi su Duvan Zapata: la notizia si è diffusa nelle ultime ore e ha fatto spaventare i tifosi del Torino che non vorrebbe perdere l'attaccante. Timore dovuto anche al fatto che i messicani sono pronti a mettere sul piatto 14 milioni di euro: una cifra allettante considerando anche che l'attaccante ha da poco compiuto 33 anni.

La volontà di Urbano Cairo sarebbe quella di tenere Zapata, che ha un contratto con il Torino fino al 2026 (per altre due stagioni dopo questa, quindi) ma è pronto ad ascoltare la proposta del Cruz Azul. L'eventuale prosecuzione della trattativa dipenderà anche dalla volontà dello stesso giocatore: Zapata in questa stagione ha dimostrato di poter ancora fare la differenza in Serie A e al Torino ha ritrovato quel sorriso che aveva perso all'Atalanta.

Per il momento il Cruz Azul non ha ancora presentato ufficialmente la propria offerta, se ne parlerà nelle prossime settimane, non appena il campionato sarà concluso.