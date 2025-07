Zapata scalpita: Baroni e il Torino si affidano a lui

Il centravanti colombiano è reduce da un serio infortunio ai legamenti del ginocchio, ma ora si candida per essere l'uomo in più dei granata.

Se c'è stata un'attenuante all'ennesima stagione da metà classifica del Torino, è stata quella di non poter avere a disposizione il proprio centravanti titolare.

Il grave infortunio al ginocchio sinistro occorso a DuvanZapata lo scorso ottobre durante la gara contro l'Inter, ha pesantemente condizionato il modo di giocare della squadra all'epoca allenata da Vanoli e la pericolosità offensiva della squadra granata.

Ora però le cose sembrano cambiate. Zapata ha perfezionato il recupero fisico e ora scalpita per mettersi a disposizione della squadra, che nel frattempo ha cambiato guida tecnica scegliendo Marco Baroni come allenatore.

Proprio il nuovo tecnico potrà finalmente avere un centravanti di stazza, con tanta confidenza con la porta e l'esperienza necessaria per raggiungere traguardi importanti. Tutto ciò che invece l'allenatore non ha avuto alla Lazio la scorsa stagione. A far crollare i biancocelesti nella seconda parte di stagione è stata proprio questa mancanza, con il solo Taty Castellanos come terminale offensivo, coadiuvato da Dia o Noslin, non propriamente i prototipi del numero 9.

Zapata ha bisogno del Torino per dimostrare, a 34 anni, di poter essere ancora un fattore determinante. E il Torino ha bisogno di Zapata per uscire finalmente dall'aurea mediocritas tra il nono e l'undicesimo posto che ha caratterizzato le ultime stagioni in casa granata.