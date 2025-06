Zeman, il figlio punge: "Ricorderemo il silenzio degli amici"

Il figlio di Zdenek Zeman, Karel, pubblica su Instagram una foto che lo ritrae insieme al padre, e a corredo cita una frase di Martin Luther King: "Alla fine non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici".

Ricordiamo che Zdenek Zeman a febbraio era stato ricoverato in ospedale per un'ischemia: dopo la terapia intensiva e la riabilitazione il tecnico boemo ha iniziato un lento ritorno alla normalità. Momenti che evidentemente la famiglia Zeman ha trascorso in solitudine, o comunque senza la vicinanza di chi veniva considerato un amico dell'ex allenatore di Roma, Foggia, Pescara, Lazio e Napoli (tra le altre), si legge sulla Gazzetta dello Sport.

Questo è quanto sembra emergere dal post di Karel, sottolinea l'edizione online del quotidiano. Al sollievo di aver superato i momenti più duri, Zeman Junior ha abbinato una frecciatina, senza riferimenti diretti ma nemmeno troppo velata.