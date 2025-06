Zenga vota Inter in Champions dietro a Manchester City e Real Madrid: "Sono consapevoli di poter competere"

La nuova Super Champions League 2024/25 si prepara a prendere il via con la giornata di martedì che può essere ufficialmente considerata come il taglio del nastro della primissima giornata per questo nuovo chiacchieratissimo e contestatissimo format. Dagli studi di Sky Sport non si sprecano commenti e previsioni con l'ex portiere e bandiera dell'Inter, Walter Zenga, che ha detto la sua sulle favorite per la vittoria finale in cui, c'è anche e soprattutto, la squadra allenata oggi da Simone Inzaghi che è la principale candidata dopo Manchester City e Real Madrid.

DIETRO A CITY E REAL? - "Al di là del mio cuore, del mio tifo risaputo, guardate il percorso fatto dall'Inter da Conte in avanti. Terza forza dietro City e Real? E' una squadra abituata a giocare a determinati livelli, a fare tre partite in una settimana; questo vale per tutti quelli che sono all'Inter, dal magazziniere fino al cameriere di Appiano Gentile. La consapevolezza di poter competere è la vera forza di questa squadra".